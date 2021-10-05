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小狗做手術

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我忐忑不安，眉頭緊皺。那種不安的情緒，十足像孩子小時候發高燒時，媽媽陷入無邊際的擔憂，生怕會有不好的事情隨時發生。

我家的寶貝小狗已有三天不吃、不玩、不願意動，整天蜷縮在窩裡微微嗚咽了。向來饞嘴的小狗不肯吃、最喜歡跑動玩耍的牠不肯動，那肯定是發生了糟糕的事情了。

先前的那個早晨，我如常帶牠到公園去散步。在狗公園地帶，我鬆了狗繩讓牠於草坪上自由奔跑，人狗玩得不亦樂乎。回到家，牠開始不斷舔左前腿，我們立即制止牠，因為狗的口水會引發皮膚病的，卻疏忽大意沒有去考究小狗舔腳的訊號。

翌日，牠突然像失去動力，上街時不願意走，最奇怪的是對著食物也不肯吃。我要很有耐性地輕掃著牠的背，牠才稍微吃了平日的一半分量，並花了三倍的時間。

不得了！原來小狗的左前腿腳掌上長了小皰，並且迅速生長，不僅是脹卜卜的，就連腳板底下也長瘡來，看似有蔓延的跡象呢。

小狗腳痛，我們心痛，兒子和我值班輪流抱著牠，好讓牠稍微安頓睡一會。

結果經過全身麻醉後，獸醫於小狗的腳底中央鉗出了一粒帶刺的小種子，那正是令小狗腳部發炎的元兇。加上放膿及順道洗牙，全套一流水準的手術服務承惠3000港元(約385美元)，倫敦收費竟然比香港便宜。

只期望小狗大吉大利毋須再光顧獸醫了，主人心痛難耐呀。

倫敦 香港

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