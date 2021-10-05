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新研究：輝瑞第2劑打完半年「保護力剩47%」

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

澳門賭場

〈太平山下〉鄭子

澳門回歸後，特首得到中央同意將賭埸牌照增至三個，美國金沙賭場集團亦是持牌人之一，它將拉斯維加斯式經營方式帶到澳門。美式賭場有嚴格監管，首先要求賭牌持有人要身家清白，過往沒有犯罪和洗黑錢的紀錄，資金乾淨清白，與黑幫罪犯絕緣。其次經營要公開公正，設有博彩委員會監督賭場運作，遇事歡迎客人電話投訴，賭場宣傳資料均附有投訴電話號碼。何家千金與美高梅合作在澳門經營賭場，美國政府小心研究何家資金來龍去脈才批准。

金沙賭場首先營業，在澳門引發參觀高潮，珠海居民紛紛來打卡，金沙賭場專缐巴士接送不停，賭客和下注金額均創下澳門新紀錄。

美式賭場賭客先取得張賭場會員卡，打老虎機要挿卡，賭檯亦會記録全部投注金額數目，每投注五美元可積一分，満100分當一元現金，用於賭場住宿食物購物。會員一般分三級，投注愈多級數愈高，福利愈多。積分可積累，達到一定標準，就自動升級，福利包括免費食宿、表演門票、交通接送、禮物贈予及每月、每半年及全年大抽獎。會員卡一年內有效，新一年則重新開始計算。

賭場每月都有張節目表及附有本人應有的福利資料寄給會員，方便安排參加賭埸活動，享受應有的福利。

拉斯維加斯作為賭城，賭注只占全部收入約四成，其他收入有酒店房間、餐飲、娛樂表演、購物和展覽會議等。每年一次的電子商品、汽車展覽會，紡織品吸引全球專業客商前來參觀。加拿大著名女歌星席琳狄翁(Celine Dion)與凱薩皇宮賭場簽了張16年馬拉松長約，全球歌迷只能到拉斯維加斯看她的表演。百利赌埸有個無上裝女郎表演的Jubilee秀，演員身材一流，舉止高雅，樂而不淫，演了25年，舞孃換了好幾代，每晩波光臀影，來到賭城不看這個秀，算是沒有到過拉斯维加斯。還有「O」秀、牛郎和「X」女郎表演，令訪客盡享聲色犬馬、紙醉金迷的夜生活。反觀澳門賭場不夠國際化，缺乏世界級的會議展覽和天王巨星坐鎮，只靠博彩獨沽一味，萬一環境有變，稅收大減，經濟上會有危機。

受惠於中國改革開放，大家收入多了，經濟有了很大發展，富豪增多，前往澳門發財博彩的人络驛不絕。政府稅收水漲船高，好景時每月入庫高達幾百億澳門元。有錢好辦事，令澳門市民受惠，他們享受免費醫療、教育、交通、房屋津貼，市民每年起碼有7000澳門元(約873美元)津貼，老人再加1萬元。市民繼續進修或參加學習班，政府代支付費用。市民要到香港醫病，政府還會代支費用。

近兩年國內打貪，不准官員赴澳賭博，加上新冠疫情來襲，賭場關閉，重開後客人大減，賭埸營業額大跌六、七成，影響政府赌稅的収入。看來澳門特區的好日子受到考驗，市民生活多多少少受到影響。還有中美互鬥，前途未卜，人們會問：澳門美資賭場會否風光依然如舊呢？

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