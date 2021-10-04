中國 傳統對「漏」字給予文化意義，是「不愧屋漏」之說。這裡的「屋漏」，不是杜甫名句「床頭屋漏無乾處，雨腳如麻未斷絕」的「屋漏」，而是典出《詩經•大雅•抑》的「相在爾室，尚不愧於屋漏。」

《詩經》的屋漏，是指古代祭祀時，室內西北角隱蔽處安放小帳以安神，因而以「不愧屋漏」比喻為即使在暗中也不做壞事，不起壞念頭。後來儒家提出的「慎獨」，也許是從「不愧屋漏」這說法而來。

「漏」字在英文，如指裂縫，是leak；或是縫不可見而有水滲出，則是seep。有漏便要維修，廣東話說「執漏」，是絕妙好詞，普通話就沒有對照「執漏」的相應辭彙。台灣 提倡「安祥禪」的耕雲居士，有「杜漏」之說，寫出《杜漏》歌詞（由黃友棣作曲），「杜」指杜絕，但不及「執」字，有補救、訂正、掌握和靈活處理的意思。

「漏」的梵文是asrava，巴利文是asava，兩者意義又不一樣。梵文的「漏」，有滴出、露出之意；又含有「流」義，故有泄、流二派；又含有「坐」義，故有留住等義。而巴利文的「漏」，主要是流注和漏泄之意。而小乘佛典多用巴利文的「漏」，大乘佛典多用梵文的「漏」，是則小乘的「漏」與大乘的「漏」又有分別。

在古印度 ，講「漏」最多的是與佛教並稱「姊妹教」的耆那教，兩者有很多相似概念，同樣講業力、輪迴及解脫，但在解脫的方法上則見分歧。耆那教有一個「漏入」的說法，認為「業」是一種特殊和細微不可見的物質，名叫「細身」，可依附於人的靈魂，成為解脫的障礙，而這種依附作用稱為「漏入」，包括有三種「漏」：身漏、語漏和意漏，引人深思。