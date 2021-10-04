我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

缺席的爸爸

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兒子跟媽媽關係密切，他經常會主動跑去跟媽媽訴說事情，但對爸爸的態度卻是天壤之別。

「佢哋兩仔爺同住一間屋，但係就好似陌路人咁，從來都唔會交談。」媽媽慨歎。

有次機會，我跟20來歲的年輕人傾談時，決定單刀直入問個究竟：「喂，你鍾唔鍾意你阿爸？」他愕一愕：「無乜鍾意唔鍾意嘅……，應該係話無乜感覺。」

對自己的爸爸沒感覺？這個答案有點兒出人意表，沒感覺也是最糟糕的。

「咁你欣唔欣賞你阿爸？」我追問。年輕人瞪大眼睛反問：「欣賞佢啲乜（什麼）呀？」「咁佢事業好成功啦，佢搵好多錢啦……」我說。

「哦，咁我都好感激佢嘅，唔係我哋都無咁大間屋住。」

「你記唔記得小時候跟阿爸有過好快樂嘅回憶？」年輕人隨即跌進沉思中，然後斷言回答：「真係無。」

「咁你阿爸一定有攬你錫（親）你㗎！」「我只係記得阿爸深夜回家時，我已瞓係（睡在）床上，當佢錫我嘅時候，我都要閉氣，因為阿爸好臭，又菸味又酒味，我想嘔！」

「咁你阿爸起碼會經常帶你去食好嘢呀？」我努力協助他尋找跟爸爸的情感聯繫。「係就係，但阿爸好忙㗎，食食吓就行開講電話，餐餐飯都係我同阿媽兩個食。就連我大學畢業禮，我都無印象佢有出席……。」

「兩仔爺踢足球、打籃球都總會有啩！」「咪玩啦，我阿爸從來都只係同朋友打高球㗎喳！」

足球 高球

上一則

「春木仙」百歲特展 重現台灣黨外民主政治史

下一則

一堂辯論課

延伸閱讀

張亞中談與朱立倫對話 盼下次選舉別再操作亡黨、棄保

張亞中談與朱立倫對話 盼下次選舉別再操作亡黨、棄保
監管令又來…誘借錢整容 「美容貸」廣告禁播

監管令又來…誘借錢整容 「美容貸」廣告禁播
「整容要趁早」中國醫美貸款風氣 官方急喊卡

「整容要趁早」中國醫美貸款風氣 官方急喊卡
教孩子禮貌

教孩子禮貌

熱門新聞

已故作家三毛獨自在沙灘上漫步的身影，優雅而充滿靈性。（中央社）

45年前珍貴底片 翻出三毛的海灘夢幻身影

2021-09-27 01:45
美學大師蔣勳為「孤獨是和自己在一起」書法水墨展致詞。(圖:中央書局提供)

三個多月完全沒見人 蔣勳尋找孤獨的美好

2021-10-01 00:55
做工複雜的雙釀糰。（達文．圖片提供）

老上海點心（上）

2021-09-29 03:02
2001年被炸毀的巴米揚大佛，前後對照圖。（本報系資料圖片，照片來自路透社）

苦難何時了

2021-09-26 03:02

不老的傳奇

2021-09-27 03:02

該相信命運嗎？

2021-09-28 03:02

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台