兒子跟媽媽關係密切，他經常會主動跑去跟媽媽訴說事情，但對爸爸的態度卻是天壤之別。

「佢哋兩仔爺同住一間屋，但係就好似陌路人咁，從來都唔會交談。」媽媽慨歎。

有次機會，我跟20來歲的年輕人傾談時，決定單刀直入問個究竟：「喂，你鍾唔鍾意你阿爸？」他愕一愕：「無乜鍾意唔鍾意嘅……，應該係話無乜感覺。」

對自己的爸爸沒感覺？這個答案有點兒出人意表，沒感覺也是最糟糕的。

「咁你欣唔欣賞你阿爸？」我追問。年輕人瞪大眼睛反問：「欣賞佢啲乜（什麼）呀？」「咁佢事業好成功啦，佢搵好多錢啦……」我說。

「哦，咁我都好感激佢嘅，唔係我哋都無咁大間屋住。」

「你記唔記得小時候跟阿爸有過好快樂嘅回憶？」年輕人隨即跌進沉思中，然後斷言回答：「真係無。」

「咁你阿爸一定有攬你錫（親）你㗎！」「我只係記得阿爸深夜回家時，我已瞓係（睡在）床上，當佢錫我嘅時候，我都要閉氣，因為阿爸好臭，又菸味又酒味，我想嘔！」

「咁你阿爸起碼會經常帶你去食好嘢呀？」我努力協助他尋找跟爸爸的情感聯繫。「係就係，但阿爸好忙㗎，食食吓就行開講電話，餐餐飯都係我同阿媽兩個食。就連我大學畢業禮，我都無印象佢有出席……。」

「兩仔爺踢足球 、打籃球都總會有啩！」「咪玩啦，我阿爸從來都只係同朋友打高球 㗎喳！」