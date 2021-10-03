佛學講「有漏無漏」，「楞嚴經」說：「攝心為戒，因戒生定，因定發慧，是則名為三無漏學。」換句話說，「戒、定、慧」是「三無漏學」，而佛陀先彰顯在三無漏學當中，以持戒做根本，沒有持戒就談不上定慧，它有它的根本。首先以攝心為戒，這是重點，把這個戒攝住了，才有可能會引生禪定，有禪定才開發智慧。這個就是成就無漏功德的三種法門。

至於「四聖諦」中的苦、集、滅、道，苦、集二諦是「有漏法」；滅、道二諦是「無漏法」。有漏法的特徵是煩惱可以隨其增長，進而導致輪迴和痛苦，所以佛教教導人要從有漏法的繫縛中解脫出來。而所謂「無漏法 」，意為不會漏失功德法財，是與解脫相應的法。在「雜阿含經」提及，佛說「任何色受想行識諸法，如果因取而產生了貪愛與瞋恚即是有漏；色受想行識諸法有受，但不產生貪愛與瞋恚即是無漏。」

甚麼是「漏」﹖一般認為，「漏」是煩惱的異名。但筆者對這個解釋不太滿意。「煩惱」是兩個概念，煩是擾，惱是亂。人為甚麼有煩惱﹖煩惱來自情欲，我執邪見生情，六根所攝生欲。貪瞋癡等都是煩惱，日夜都由眼耳鼻舌身意這六根漏洩流注不止。六根皆漏，煩惱是六根漏洩之果。

佛經講「漏」，不同宗派有不同說法，並不限於「煩惱」。例如隋朝慧遠撰的「大乘義章」釋「漏」，以「流注不絕，其猶瘡漏」形容之﹔阿毗達磨的「俱舍論」，形容「漏」是「流注相續，洩過不絕。」若從中文的「漏」字來看，「說文」謂「以銅受水，刻節」，說的是「銅壺滴漏」的「漏」，用來計時。而一般所謂「漏」，是指孔隙或孔穴。