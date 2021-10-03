令兒子忘記打機的好書

晚上，兒子的房間不像以往般吵鬧，沒有打機的興奮大叫，好奇之下，推開房門一看，他竟然在看——書！

我不敢相信自己的眼睛，進去問他看甚麼書。經過了一年網上課堂，再來一個無所事事的暑假，課外活動皆被禁止，他日常生活就只有打機、打機、再打機。今天竟然放下手機 ，拿起書本，罕有得猶如中六合彩。

他抬頭看着我，問道︰「這本書真好看，秀貞和妞兒最後去了甚麼地方？」

「秀貞」、「妞兒」都是書中「惠安館」那一章的人物。我當然忘記了情節，馬上拿起書來再看一遍。林海音的「城南舊事」，這本名作我小學時看過電影 ，後來好奇閱讀原文，文筆清秀，懷舊之中充滿離別的不捨，有淡淡的揮不去的哀愁。

「寫得真好，與其他看過的文章都不一樣。」兒子說，我乘機鼓勵︰「文筆好和文筆差有天壤之別，林海音寫的每一句都沒有多餘的字，沒有無用的話，可以刪減就刪減，用最少的字，表達最多感覺。這才是高手。」他點點頭，繼續看書，順便完成了一份讀書報告。

兒子竟然看書，我興奮得難以形容。感謝要他寫讀書報告的老師，也要感謝介紹好書給他看的女兒，家中書櫃滿是好書，只是沒人看，希望他從此多多借閱。