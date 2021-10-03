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想你的婆婆

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她獨個兒坐在那細小的房間裏，咬緊嘴唇，拚命遏抑泫然欲泣的心情。

電視在播映甚麼，其實她不太在意，即使是噪音也是好的，她就是害怕過於恬靜的氣氛，她不習慣。

不過是前陣子而已，這房間每天都載滿了小孩的笑聲、叫聲和哭鬧聲，沒有一分鐘停下來。兩個寶貝孫女會在這房間裏玩、吃和睡午覺。她們喜歡的毛公仔仍然整齊地排排坐，一箱箱玩具層層疊疊，而書架上的圖書已被她重新編排，要找都容易了。

其實她心裏有譜，孫女們短期內都不會回來了，即使是回來，到時也該不會玩這些幼兒玩具了。但她暫時不想動，能保存的會竭力保存，尤其是快樂的回憶。

大孫女是她一手一腳帶大的，跟她感情特別深厚，記得女兒就曾經為孫女的一句話而吃醋：「我最愛婆婆，我要婆婆做我媽媽！」想到大孫女的淘氣話，她就忍不住咧嘴笑，雙眼卻同時濡濕起來。

雖然她一生只求安逸，不問世事，但時代洪流在她四周不斷盤旋起了變化，就連她也能感受得到。她就是想不通，不是說甚麼變化都只是影響小撮人的嗎？為甚麼就連她一個平民百姓的生活也要變了？

當女兒向她宣布，一家會移民加拿大時，一瞬間腳下彷彿出現巨大裂痕！沒有孫女相伴，她往後的日子還有生趣嗎？她垂下頭，悄悄地拭眼淚。

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