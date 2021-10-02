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電箱添新衣

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

疫情以來沒法出遊，大家就發掘行山徑、離島遊路線、staycation等，舒展身心。我在假日亦喜歡到不同地區走走看看，一嘗地道美食，在地標打卡留念，探索各區的獨特文化。

大家在各區遊覽時有否察覺行人路邊有灰色的配電箱？這些大小有如郵箱的配電箱其實一直默默為街燈、交通燈及路邊排檔等設施提供電力。公司早前邀請了本地藝術家為這些配電箱設計「新衣」，將社區地標和環保元素融入畫作，再配以獨特畫風及鮮艷色彩，為社區增添活力。

我們更將藝術結合科技，在設計中加入擴增實境技術（AR），只須用手機掃描電箱上的二維碼，便可看到立體的IG特效，即時拍照留念。本來平平無奇的配電箱，變成立體互動的藝術品。

我們已率先在4個地區美化了20個配電箱，設計各有地區特色：紅磡的設計有中電第一台發電機組；深水埗配以地標鴨寮街和燈膽；屯門新墟則加入了太陽能板和綠化元素；荃灣西的設計融入了傳統紡織業的特色。

此外，區內的中小學生更可報名參加「社區電力之旅」導賞團，一同尋找美化後的配電箱，遊覽區內的地標，並造訪歷史悠久的商店，由店主口述店鋪及社區歷史，從中了解電力供應對社區發展的重要性。

大家如有興趣發掘地區新趣，可到網站下載免費地圖冊，按圖自行探索，一同尋找美化後的配電箱和地區特色。

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