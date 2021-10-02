趁兩個小孩午睡期間，媽媽分秒必爭，匆忙泵奶。她左右兩邊乳房同時連著泵奶器，其實有點駭人。

我有點難為情，別過臉不想瞧，心裡則不停為媽媽打氣，餵哺母乳真的不簡單啊。

嬰兒弟弟好不容易才睡著，年長兩歲的哥哥卻剛好醒來，吱喳纏著媽媽要求抱抱，但奶尚未泵完，弄得媽媽狼狽不堪。

真的難以想像，不過是四年前，面前這位年輕媽媽仍是一名性感辣妹，衣著時尚 好看，為人快人快語，可愛得很。料不到人生大事也超快行事，四年內她結婚及三年抱兩，成為幸福媽媽。

帶孩子到公園散步的時間到了，媽媽換了一條寬身長裙，驟眼看十足像晚間睡覺時會穿的棉質舒適裙。我有點意外，難道是當了媽媽，就毋須扮靚了嗎？看她隨意將蓬鬆頭髮從臉頰塞進耳後，臉上不施脂粉，額頭下方因汗水而發亮的模樣，她明顯是放棄保養儀容了。

「我向來都唔扮靚㗎啦！」她自豪地說，當年青春無敵的她，只要淡掃娥眉、長髮結馬尾，已能艷壓群芳。但兩度懷孕之後，身上長了十公斤贅肉，臉上又添了色斑和黑眼袋，今非昔比了，女人是任何年齡都不能對自己儀容掉以輕心呢。

當我問她丈夫在哪裡時，她語帶怨懟說：「佢出咗去同朋友飲酒，佢話要透吓氣喎！」「阿妹，你要留神呀！」我這句話卻嚥了回去。