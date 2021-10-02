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過午不食

〈六合飛翔〉岑逸飛

飲食，不能過於貪圖吃的享受，然而世間人常常為了吃，花費許多時間。許多人辛勞一生，多數時間都是為了吃，不但要吃得飽、吃得好，甚至還要吃種種奇珍百味。有這個必要嗎？

佛家的飲食之道，最值得一談是過午不食。宋代信佛的詩人黃庭堅，便是早晨吃粥，中午吃飯，過午即不食。但為甚麼要過午不食？一個解釋是，天人早食，佛午食，畜牲是午後食，餓鬼是晚上食。

這樣的解釋當然難以令人信服。筆者認為，佛門的過午不食，最宜配合道家的養生來說明，那就釋道匯成一家了。道家根據易學制定「子午流注」，分析身體在廿四小時內的生理功能：晚上十一時至凌晨一時，換了膽汁，大腦最為清醒；凌晨一時至三時，肝臟造血，最宜右卧睡眠；凌晨三時至五時，肺朝百脈，精神爽利，黎明即起；清晨五時至七時，大腸已開，最宜大便；早上七時至九時，胃開利於消化，可吃早餐；早上九時至十一時，脾臟也動了，可吃午飯。午間十一時至一時，烈日當空， 心經很旺；下午一時至三時，是小腸吸收營養時刻；下午三時至五時，是缺水時刻，膀胱在工作；黃昏五時至七時，腎臟忙碌，儲存身體精華；晚上七時至九時，心包經打開，剷除身體特務的去邪時候；晚上九時至十一時，三焦百脈都開了，需要休養生息，最宜睡眠。

總而言之，過午不食，有其養生哲理。從易學陰陽觀點觀之，過了中午陽氣下降，陰氣上升，過午而食，不但使陰氣加重，還會使胃和大小腸內堆積垃圾。過午不食，是清腸的最佳方法，且小腸和心互為表裡，腸清則心清。但現代人的生活習慣，有多少人能做到過午不食？

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