甚麼父母讓孩子痛苦？

友人好奇地問：「你提及嗰個倔強女生，佢不但不願意談及家人，兼且會隨即激動流眼淚，究竟葫蘆裡面賣乜嘢藥？」

我不知道。除非是當事人主動跟我傾訴，否則我絕對不欲於人家傷痛處撒鹽。我只能掌握兩點，一是略聞她的父母對她的要求極高，二是於她潛藏的記憶系統裡，父母是令她極度痛苦的人物。

跟她有如出一轍命運的人，過去我曾遇上不少，他們心底都植根揮之不去的童年創傷。

有女生從小勤奮讀書，畢業後努力工作 ，誰都將她看成是人生勝利組。可是，有天她突然倒下來，焦慮、驚恐、抑鬱情緒齊來襲。她崩潰了，放聲嚎啕大哭得像個小女孩：「媽，我已盡咗力，點解你都係唔滿意，我要點，你先至會愛我？」

女生的記憶系統裡，媽媽冷漠無情，小女孩想親親媽媽嘛，她卻會揦口揦面拒絕：「走開啦！咪黐身黐勢！」傷害並非一朝一夕，從小缺乏愛的人，人生好比有一大片空白，永不完整。

又有另一女生，她不僅討厭提及父親，就連男性都瞧不起，自己卻打扮成男性模樣。

她的父親有多個女人，每人都生了孩子。從小她的父親都從未叫過她，「阿邊個」彷彿是她的名字。專橫跋扈的父親，每次回家都令母親痛苦哭泣，她從小打扮成男生，是潛意識要裝強保護母親和妹妹呢！