有八歲男童向我訴苦水，說他的媽媽喜怒無常，難以捉摸，她的態度經常有異於常人，令他萬分苦惱。

比如他從樓梯高處跳下來，嘗試挑戰自己身體的極限，誰知失敗告終：「哎吔！」在他痛苦呻吟之際，他的媽媽一個箭步跑來，他以為媽媽是跑來扶他、安撫他的，不料她卻大巴掌摑他的臉、戳他的腦袋：「死蠢！跌死你呀！」

我嘗試解說，很多媽媽在極度驚慌的狀態下，都會有激動行為，他的媽媽當時是真的怕他會跌死。

男童最不明白的，是媽媽對他讀書成績的異常反應。比如是他有次數學測驗不合格，他的媽媽就終日噙著淚，好一副末日表情，句句說話都具弦外之音：「有得食你好快啲食多啲啦，唔係第日做乞丐就無得食啦。」媽媽非常可怕。

男童有進步了，測驗有九十分，他以為媽媽會稱讚他。「有無人拿一百分？班裡面有幾多人比你高分？點解會咁唔小心扣咗十分？究竟係點扣嘅？」男童摸不著頭腦。

他終於拿到一百分了，歡天喜地跑回家向媽媽報喜訊：「哈哈！媽媽送乜嘢禮物俾我呀？」誰知她竟然幽幽回應：「你咪鬆毛鬆翼以為好叻，驕兵必敗呀，下次隨時會退步㗎！」男童被淋冷水，滿不是味兒。「點解會一百分嘅？今次題目好淺咩？」媽媽的面目很可憎，男童心裡想。