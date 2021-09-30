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太平山下，故園情

〈太平山下〉劉歡賢

想起鴉片戰爭、南京條約，那是國家的深仇，民族的大恨，個人的悲憤，也就是1943年滿清政府與英國簽訂第一張喪權辱國不平等條約，想不到承受歷史殘酷遭遇數十年後，港胞在殖民的壓力下，茍且偷生，但不忘慘淡經營，艱苦奮鬥，衝破萬難，讓這一塊太平山下約四英里狹小海灣，搖身一變，成了一顆光明燦爛東方之珠，東南亞地區最富庶黃金地段，這就是歷史軌跡演變，撲朔迷離弔詭之處。

不料再過數十年，這顆光芒四射明珠，又與中國和人民重拾抽不斷理還亂的血脈因緣。揮之不去流連太平山下的天下事，罄竹難書，有些事，足以埋鍋造飯，升火一煮，以供世人盡付笑談中。

我想說天下事有三：

天下事一，1949年中國內戰結束，多少避秦難民蜂擁而至羅浮橋，香港成了難民救生圈、保命符，躲過了另一次血流成河，鬥爭浩劫，救人一命勝造七級浮屠，完成了天有好生之德的善行，為地區和平做出了神聖貢獻，香港同胞丹心足以照汗青。

天下事二，傳統文化的發揚，其中最大成就是語言的統一與完善，香港粵語是南蠻之音，與普通話南轅北轍交談困難。即使粵人說普通話也是唔鹹唔淡言不及義。曾經有大陸來遊客在旅館要洗澡，茶房就是聽不懂，遊客情急之下說了一句國罵「通你娘」，茶房即答沖涼有，多麼悲哀人與人之間隔閡，有時見公眾物，公開場合發言，普通話之爛慘不忍睹，不料經過三、四年後，普通話的進步神速，和京片子不分上下，這次慘不忍睹的，返過來是我這個目光如豆糟老頭面子，蓋文字和語言統一是自秦朝以來，國家統一的巨錙，重中之重。

天下事三，大陸困難時期，文化浩劫，造成傳統人倫機制蕩然無存，兒子鬥父母，妻子害丈夫，學生叫老師下跪，哀哉！香港這塊倖免於難的淨土，把華夏傳統的善良人倫機制，像替病人打點滴似的，注射病入膏肓大陸病患，多年後，病人甦醒了，已到不藥而癒的地步，在文學與藝術及生活的細節各領域上，善良人倫機制已復活過來，閃閃發光，帶來無窮善良人性希望，那才是國家之幸、民族之福。

這三件天下事，香港在水深火熱大時代中，為傳統中原文化做了保護與維護經典大業，我沒有在香港投胎轉世，卻在這裡謀生多年，說它是我人生的故園老店，應該名正言順。

我曾四處漂泊海外，如今年老，落葉之念，歸根之情，與日俱增，但願有朝一日，能在太平山腳下，覓得六尺之土，作為我人生安息之地。

香港 中國 東南亞

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