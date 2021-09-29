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兒時美食

〈太平山下〉元雁

兒時抵港，住在大埔道近北河街附近，蝸居室內，父母也不禁止我上街玩耍；上學後，做完功課常在街邊看公仔書，跟嗜好相同的夥伴，一起進戲院大堂看劇照和明星相，或在橫街陋巷踢足球，周末則結伴看電影。

有一天，晚飯後我跑到南昌街靠元洲街附近，看夜市藝人表演，遇見一位夥伴拿著零食吃得津津有味。我問他那不是牛雜是什麼？他說：「你試吃一個，我才告訴你。」他雖然大方，我見只剩下三個，不好意思拿一個放入口中。

他比我們這一夥人的年齡可能稍長，常以大阿哥自居，小小年紀頗為豪氣，也甚慷慨。他定要我試一個，只好依他，拿一個放入口中；嘩！酥脆甘香、美味可口，比鏞記燒鵝更香，味如燒禾花雀，令人垂涎三尺。

月前，父親從一間燒臘鋪買了燒禾花雀加餸，那種美味難以形容，腿肉、胸肉固然鮮美，連頭骨、脊柱骨都好吃，嚼碎後，不捨得吐出，繼續咀嚼，連骨都吞下。

當日夥伴介紹的小食，堪可媲美月前吃過的禾花雀，原來這叫桂花蟬。幸而他沒有先告訢我這小食的名稱，更剛巧這地段的燈光稍暗，我看不清這是一隻隻的昆蟲，否則會猶豫不敢放入口中。既已試過，而褲袋又有零錢，於是也買了一小份，和他同享美食

翌日，做完功課上街玩耍，我和大阿哥一起向夥伴吹牛炸桂花蟬有多好吃、多好吃，引得我們這群小夥伴當晚就要去嘗這美食。可是卻不見開檔，是季節性的食品，賣完就沒有？是檔主轉去了北河夜市？

不久，香港和廣東一帶，刮了一場颶風，下了連日豪雨，使我們好幾天困在家中。天晴當晚，我們在南昌街的小夜市見那位檔主賣炸龍虱，我們合夥又買來嘗試。

龍虱真的美味，卻那及得上桂花蟬，我們這些小饕客雖然都稱讚龍虱為美食，但也有夥伴以為比不上蠶蛹，另一位則說禾蟲蒸滑蛋才是極品。

我把最近的經歷告訴父親，他説：「少時，味覺敏鋭，吃到自己喜愛的食品，只要覺得美味，就以為是天下極品。是不是美食？各人口味、標準不同。即使同一食材，烹調手法不同，或年紀大了，品味也會不同。

中國美食之廣，難以數説，即使香港的美食也是數之不盡，你吃到名店燒鵝、烤得香噴噴的禾花雀、炸到恰到好處的桂花蟬，就以為是天下的極品，將來可能還喜愛，但也可能只是小時候的『兒時美食』。」

幾十年都沒機會重見兒時美食，卻仍銘記在心，你也有懷念的兒時美食嗎？

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