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殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

帶眼識人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她相貌娟好，性格開朗，富正義感，樂於助人，朋友圈子中都愛稱她為俠女。可是，她的正面樂觀性格，近日卻為她帶來了莫大麻煩。

她知道他的，其實不太多，只知道他曾離婚，有一子，是跟前妻的。他是她朋友的朋友，在大夥兒的活動中認識，大家談得很投契。雖然雙方都是單身，但她很清楚此君並非她的那杯茶，做朋友吃飯飲酒倒是沒有問題。

他碰上工作不順意，經常會找她傾訴，俠女亦樂於為朋友開解，有時會相約到對方的家裡把酒談心。女的無心，男的卻有意，終於出事了！

那刻大家都喝得酩酊大醉之際，男的強行擁吻她！電光火石之間，她掙扎逃離現場，這是很清晰的拒絕信息吧！於女人而言，當不喜歡的男人硬來跟你親熱的話，那是一種嘔心至極的感覺。她很清楚跟他是不可能的，他的行動已超越了界線，他們的友誼也該應聲終結了。

可是，那個男人卻另有自圓其說的想法，若她不喜歡他，怎會對他那麼熱情，願意經常陪他吃飯喝酒？他相信她心底是喜歡他的，只需一點時間調適罷了，他已誠心賠個不是，那就可以還原親密的關係了。他一生最討厭被人拒絕的感受，她是不可能拒絕他的。

奇怪的事，陸續發生。自此她每天收到他不下一百個留言、早晨上班在港鐵同一車廂裡碰上他、跟同事外出午飯時又遇上他，回家門外有他留下的小禮物……，她嚇得將家裡窗簾全部拉密，瑟縮一角，後悔不已。

大麻 工作

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