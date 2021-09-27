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年屆古稀夢成真

〈太平山下〉劉歡賢

退休後我一直有回香港的願望，年屆古稀夢成真，踏上歸途。

首訪牛池灣，昔日的故園，已經高樓萬丈車水馬龍；背後零散高崗上，山巒依舊，人事全非。大廈年輕管理員問：「你是誰？何處來？」這不是古詩中「兒童相見不相識，借問客從何處來」的翻版嗎？

黃昏時，友人來訪，驅車環遊了老機場附近海邊，驚濤駭浪；再轉往鑽石山，居高臨下，港九之間一水之隔，東方之珠聳立太平山中，這是我長於斯的地方，觸景傷情，百感交集。

龍鍾獨步晚風中，落日餘暉照，染得碧海滿江紅，舉步卻維艱，行將就木晚景殘，但願靈歸夕陽山外山；百年樹人辛酸淚，情歸何處向誰訴，斷魂逐藍橋不過彈指間，一步黃泉永不還；人生自覺如鴻毛，數十年歲月，不過南柯夢一場，何去何從夢碎後，無像無影也無蹤；若說人生如戲橋，不過一張滿紙風塵天書，半頁馬齒徒增空言。灑盡一生孤子淚，漂泊人生荒漠間，聚沙成蕪塔，留給我的創傷痛，一片長恨水長東。  

此次返港，為期兩周，除了實現鄉愁夢，還要實現一個報恩夢，謁靈報恩。他是我近百歲年月中最大的恩人，我叫他「三哥」，是當年擦鞋同伴。

「三哥」幸運進入足球場當清潔工，他教我賣黃牛足球票，本錢歸他，賺錢歸我。但是我實在沒有包天財膽，向客人兜售，尤其想起祖父教導遺言：「再窮，一碗飯可煮四碗粥，餓不死，將來萬萬不得作姦犯科，如果你們犯了法，我這張秀才招牌沒地方掛，只有掛到茅房裡。」

庭訓歷歷在目，最後球賽即將開打，球票只好送人，血本無歸，一周後他不幸車禍身亡，我哭斷肝腸。如今我一定要去他的墓地祭拜，我攜鮮花青果向他三跪三拜，願「三哥」在天之靈平靜安詳。

足球 車禍 退休

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