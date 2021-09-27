年輕人使勁地伸懶腰，兼擘大口打呵欠，嘴巴張大得連喉嚨吊鐘也能清楚看得見。我皺眉，這個動作明顯不雅。

我瞥向他身旁的媽媽，她如常地進食，沒有丁點兒覺得不妥當。人家媽媽不教，難道要我這個伯母來教？惟有不吭聲。

過了一會，年輕人又來擘大口打呵欠，這次我按捺不住了，幽幽地說：「年輕人，你嘴裡有幾隻補牙，我都睇得好清楚。」他為之一怔。「打呵欠時要有禮貌，掩住嘴㗎噃！」我輕輕地說。年輕人卻瞪大了眼，露出一臉大惑不解的表情，儼如從來沒聽過打呵欠要掩嘴這回事。

我更滿腹疑團，現代父母都會強調最緊要教導子女有禮貌，但他們對於禮貌的定義，卻狹隘得僅是命令孩子大聲叫人而已。打呵欠、打噴嚏都不教掩嘴；嚼食物時，嘴唇不緊閉兼且會發出「接接」聲；喜歡吃的食物就毫不客氣全數舀到自己的碗裡……。

當年輕人走開時，我著緊地跟媽媽說：「你無教阿仔打呵欠要掩嘴嘅咩？」誰知她答得真爽：「唓！佢阿爸都係咁嘅。」一個壞榜樣，一個接受壞習慣，孩子又怎會學得好？

當年輕人回來時，我禮貌的請求：「麻煩你幫我添茶。」他又露出大惑不解的神情。「斟茶這回事，應該是男士負責的。」我說。誰知阿媽卻搶先為我添茶：「嘻嘻，佢小朋友唔識，等我嚟！」她口中的小朋友，其實已16歲呢！