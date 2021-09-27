幾年前，剛加入香港 中文大學，有機會做科學家的專訪，訪問了最早的華人諾貝爾獎 得獎者楊振寧。當時他居於中大，我請教他關於科學教育 的看法。

「香港的大專學府有很大優勢，」他說，「我們既浸沉於中國的教育哲學，也兼得現代美國的教育哲學。」香港的學子融會中國與西方，得天獨厚。訪問以英語進行，當時已經95歲高齡的楊教授思考敏捷，字字珠璣。

他與中大有特別的淵源。1957年，他和李政道一同獲得諾貝爾物理學獎，聲望如日中天。他與父母曾經在日內瓦見過面，但和弟弟、妹妹離別近20年。1964年，中大邀請楊振寧到香港演講，在時任校長李卓敏的盡力安排下，其父母、弟妹也從內地來到香港。演說之後，一家人團圓重聚。離別時只有10歲左右的弟妹，已長成30多歲的大人，大家見面時十分激動。

當時95歲高齡的楊振寧表達能力超強，雙目炯炯有神。以前訪問過無數人，他遠比其他人更讓我強烈地感到聰明、智慧，實在驚嘆不已。

今年，楊教授慶祝100歲華誕，可惜因為疫情而不能前往北京為他慶祝。他1964年來港演講，轟動一時，排隊的人龍圍繞香港大會堂一個圈。其珍貴的演講錄音，現在可到以下網站重溫：https://cnyang100th.cuhk.edu.hk/zh_hk/lectures/。