某年某日的中午時分，相約了好友們到鯉魚門午飯吃海鮮，卻遇到了她。

在洗手間如廁時，隱約聽見有人在嘔吐。未幾，有個年輕女子步履蹣跚地走出來，雙手按着洗水盆，不停低吟：「我好辛苦呀！好辛苦呀！」

我怕她會倒下來，連忙四處張望，幸好在儲物格找來了一張凳：「小姐，你快坐低啦！」我輕輕扶她坐下來。

我仔細端詳，這名女子個子不高，臉蛋小巧，看上去像二十三、四歲吧！她雙眼泛紅、臉頰發燙，該是喝了不少酒呢！「小姐，你飲好多酒呀？」她點頭，一臉痛苦表情。「要不要幫你通知家人來接你呀？」我問。她卻抬手猛搖，表情更見痛苦：「不用啦，我要趕快回去上工呀！」

我滿腹疑團，究竟她上的是甚麼班，可以午飯喝酒的呢？看她的表情，又似乎絲毫也不享受呢！對，剛才經過貴賓房時，好像看見裏面的人喝得情緒高漲，她是跟他們一夥兒的嗎？

我突然記起有次在午飯時，隔鄰桌有兩個打扮花俏的女人，盯着一隻名貴手表，對那個光頭肥肚腩大叔嬌嗔着：「老闆，多謝呀！」但面前這個女生一臉稚嫩、一身廉價上班服，該不是那種貨色吧！

突然有個中年女人衝入來：「你死到哪裡去呀？老闆問為什麼沒見到你呀！」

如果這名女生是我的女兒，我會極之難過，我只能祝福她。