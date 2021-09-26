蒲松齡「聊齋誌異」的第一篇「考城隍」，寫冥界的科場試，主角宋燾公答試題「一人二人，有心無心」。在考卷寫及「有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰。」，眾考官讚賞不已。

甚麼是「有心」﹖有心就是刻意。甚麼是「無心」，無心就是「道法自然」。像有心為善，是刻意行善，另有目的，不值得恭維。有所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。」意思是：用心栽花，施肥，但花總是不開；而隨意折下一枝柳條隨意插在地裡，從沒有照料，幾年過去，卻長成有蔭的柳樹。

從佛學觀點看，有心就有相、有計較、有人我、有是非；無心是做時盡力以赴，結果隨緣無求，反而會有意想不到的效果。這種有心無心之分，測字遊戲也有提及。

話說有兩讀書人一同去測字，問考試運氣。其中一人寫了「串」字，測字先生說「串」字分開是兩個「中」字，推斷科考會雙中﹔另一人也如法炮製寫個「串」字，測字先生笑說：「無心寫串為串，有心寫串為患，科考大不吉利呢！」

另一個有心無心例子是「感」字和「咸」字。「感」字有心，「咸」字無心。「咸」字有不同解釋，其中一種指感應。「易經・乾卦・彖傳」講「乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。」

姤卦則有「天地相遇，品物咸章」之說。而最能說明這種無心之感，便是咸卦，筆者在課堂講解咸卦，比喻為愛情卦。咸卦上兌下艮，兌為澤、為少女；艮為山、為少男。「窈窕淑女，君子好逑。」

咸卦少男在下，少女在上，雖是男追女，卻是無心之感，自然而然的感應，是不知不覺地愛上，否則便不是真愛了。