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預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

蒲松齡故居

〈六合飛翔〉岑逸飛

多年前筆者旅遊山東淄博市，曾順道一遊淄川，感覺周遭環境鬼氣森森，怪不得會出了一個寫鬼故事的蒲松齡。筆者遊淄川目的主要是參觀已修復的蒲松齡故居。

蒲松齡去世後，故居一直由其後人居住，後因抗日戰爭令故居被毀。

1953年，山東省人民政府初步修復故居於1954年，1958年擴建故居，但文革期間，故居被紅衛兵破壞，蒲松齡墓被挖掘。直至上世紀八十年代，故居才再修復和擴建。

如今所見的故居，門前有幾株古槐，大門高懸郭沫若題寫的「蒲松齡故居」金字門匾，正房為磚石，木欞門窗，房內見路大荒手書「聊齋」匾額，匾下懸掛朱湘鱗畫的蒲松齡肖像，兩旁是郭沫若手書楹聯：「寫鬼寫妖高人一等﹔刺貧刺虐入木三分。」

蒲松齡生活於明末清初，年少時參加縣府考試奪第一名，做了秀才，繼而在科舉場連連失利，雖有實學但鄉試屢不中舉，只靠做私塾老師餬口。因對現實人間滿腹牢騷，四十歲時已寫成《聊齋誌異》一書，交同鄉好友王士禎指正。王是當時名士，對該書給予極高評價，並題詩曰：「姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲。料應厭作人間語，愛聽秋墳鬼唱詩。」

這首詩寫得甚美，但暗地裡罵人就罵得慘了，罵人比鬼可怕，聽人話不如聽鬼話。

蒲松齡在科舉場屢受挫折，所以他寫鬼故事的第一篇《考城隍》，正是寫冥界的科場試，「城隍」是冥界的地方官。

故事說宋燾公是位秀才。一天生病在床，忽見公差叫他赴考。考場有十幾位主考官，其中一位是關公，試題是「一人二人，有心無心」。他在考卷寫及「有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰」，眾考官讚賞不已。

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