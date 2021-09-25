男女的配合，時常會令人跌眼鏡。

標準美女怎會嫁予又矮又醜的武大郎？這個不難解釋，人家武大郎既是飽讀詩書的知識分子，又是上市公司董事，有家底有前途，世俗人稱之為「筍盤」，任何女性都趨之若鶩呢，誰會沒智慧介懷外表長相。

那麼富內涵的美男子，身邊的太太都怎會平凡得像街市隨意可找到的模樣？有次被公認為俊朗非凡的男子，在街上碰上朋友，他們都下意識稱呼他身邊的年長女人為「伯母」，其實那位成熟篤實的女性是他的太太，當時場面是尷尬得難以形容。

究竟男人是基於甚麼標準選定伴侶的？

多年前，芬蘭有專家比對了眾多男人的太太和母親的照片，旋即有驚人發現，大部分男人的太太和母親，相貌竟然十分相似！男人是潛意識尋覓像母親的女人為妻嗎？難道大多數男人都是戀母狂？也許這研究只能反映芬蘭的男人而已。

其後，卻有不少如出一轍的研究結果，有另一研究發現有三分之二的男人，都會選擇性格跟母親相似的女人為妻子。

不過，又有研究補充解說，當男人想安定下來找個結婚對象時，他們才會潛意識選個像小時候母親般會悉心照顧自己，讓他們有安全感的女人。

終於明白了，為何男人都傻，既然是窮畢生逃避著母親的控制，卻又偏偏跌進母親2.0的牢獄裡。而畢生身邊從來不缺美女的高質男，何故最終會娶個平凡妻為完結章？！