昔日到醫院探病，總會帶盒白蘭氏雞精，讓對方早日康復。這位白蘭氏原來是來自200年前的英國御廚，他創辦了賣雞精的先河，但這飲料並未因皇室光環而席捲歐洲，後來更被日本公司收購，主力在亞洲巿場推廣。

近年巿場上更多了「滴雞精」、「熬雞精」等產品，加了一個形容製法的字詞，彷彿要把整隻雞的能量都吸光了，而且不再是探病手信，更加被視為婦女保持年輕貌美的全能補充劑。雞精之所以能夠在華人 社會廣受歡迎，得由雞湯說起。

在中國 ，婦女分娩後的飲食就是雞湯、雞肉、雞蛋，單從營養來說，雞肉含豐富維他命A，能夠促進細胞再生的功效。

相比豬、牛，雞肉有較多膽固醇，有助細胞膜的構成，而且必需脂肪酸的比例也較豬、牛為高，更重要的是雞肉脂肪熔點低，即使身體較虛弱，腸胃功能較差的時間，仍然能夠輕易被消化，不會有太多飽膩的感覺；還有雞湯的香味會加速鼻腔內黏液的流動，一碗熱騰騰的雞湯，能夠刺激起病患者的食欲。

中國人的飲食文化，講究醫食同源，雞肉給我們的，不止只滿足了口腹，更加是健康的保健食材。

例如著名京劇大師梅蘭芳先生，他十分重視保護自己的嗓子和身段，在飲食上尤為講究健康、養顏、精音、止胖，他每天都要喝的是一碗精細烹煮的雞粥，以老雞湯來煲雞肉粥，喝粥本來就是養生的飲食，再加上濃郁的雞湯香味，陪伴著大師蜚聲國際。

歐美國 家向來以紅肉作為主食，白肉往往是廉價的代表，由於以快速生產作為目標，雞肉變得淡而無味，唯有裹上麵粉再炸一個通透，蘸上調料粉後，又是一道外脆內軟的快餐。這種文化下，也難怪白蘭氏無法在歐洲闖出個名堂。

那些「滴雞精」、「熬雞精」跟普通雞精相比，價錢差距甚遠，主要原因會是雞種的選擇，更重要的可能是宣傳的費用，前者往往邀請偶像代言，還會在高檔商場開零售店，至於成效如何，還是留待顧客慢慢的品嘗。