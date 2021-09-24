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恭喜梁朝偉

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

過去兩星期，幾乎所有認識的朋友，姑勿論是甚麼國籍的，都在短訊中問同一問題：「你睇咗《Shang-Chi》（「尚氣」）未？」

「尚氣」熱潮瞬間席捲全球，成為自疫情爆發以來，最有能力吸引觀眾重返電影院的超強電影。

然後，雷同的意見湧現：「點解導演會搵劉思慕演男主角？佢都唔夠靚仔。」又要說句公道話，Marvel的英雄人物又不是個個典型美男，性格夠強倒是最關鍵。

大概四年前開始看加拿大電視喜劇「Kim's Convenience」時，已很喜歡Simu Liu劉思慕飾演的大隻仔，他跟傳統南韓爸爸貌合神離的關係，鬧出很多亞洲家庭都有共鳴的笑話。但今回於「尚氣」中演的父子關係，明顯是複雜難演得多了，對他來說，該是重大挑戰呢。

電視劇中的他，身形健碩紮實，卻嫌「尚氣」的他，臉龐略胖，是忙於操肌而忽略了臉部輪廓嗎？

不過即使是外形一百分，也是徒然，因為「尚氣」的焦點已百分百全落於Tony Leung梁朝偉的身上去了。

誠心恭喜梁朝偉再創高峰。今天的成就是他數十年的磨練和他從沒停止的探索和進步，就連眾多荷里活（好萊塢）影星也被他的演技比下來了。記憶中，從來沒有觀眾會為大反派的死而流淚的，但卻有不少觀眾是不捨得他演的「文武」死呢。

接下來，是靜心守候梁朝偉獲提名奧斯卡的消息，不過該是「最佳男主角」或是「最佳男配角」，那就難以定案了。

尚氣 梁朝偉 電影院

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