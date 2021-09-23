九一一 事件之後，美國由慘痛血腥教訓中開始對恐怖分子採取一切最嚴格的防衛限制措施。

首先對全國機場 出入境乘客全部作嚴格檢查，嚴禁攜帶武器、爆炸品和可作為劫機用的尖銳金屬上機。手提行李得經過X光安全檢檢查，個人也得全身安檢，連皮帶、鞋都不放過。

九一一前國際航班對託運入艙行李前櫃台職員只循例簡單問乘客行李是否自己打包，有否經別人手或有人放入未經本人檢查的東西。

以前國內班機登機和到埗出入口沒有任何管制，任何人都可進入機場直達登機位或入境位，送機和接機都很方便。現在只有持有效登機證才可以進入禁區，送客和接客只能在禁區外大堂等候。

在香港 自九七年回歸後便改用大嶼山赤鱲角新機場，這是當年港英給香港人留下的玫瑰園，中方深怕是港英想耗盡財政盈餘的詭計而加以反對，說會因此令香港「車毀人亡」。

相比之下，香港人心目中九龍城啟德機場才是他們的最愛、最感方便和最實用的機場。由九龍市區到東九龍區所有的公共巴士都經過啟德機場，來自港九各區之客人可選擇最便宜公共巴士抵達機場。辦完登機手續託運完行李後，還可通過地下隧道，行五分鐘走過對面九龍城，飲茶食粥或吃碗雲吞麵魚蛋粉，再施施然回機場登機。送機的可以登上四樓露天觀景台，看著親友步向停機坪登上航機，說不定還可再揮手告別一次。我家大廈窗口對正機埸跑道末端，看到航機降落後調頭，所以要接機的話看到目標航機到埗才動身前往機場。

機場內有間員工餐廳，規模和食物品種與普通酒家餐廳無異，因屬員工福利租金較市場平了一截，收費相對便宜不少。熟門熟路的都可以摸到此員工餐廳食頓平價飯。當年此員工餐廳由乒乓球退役名將薛緒初主理，他與好拍檔傅其芳一起由滬來港，傅則回國當國家隊乒乓總教練，文化大革命時不堪被批鬥自殺身亡。

當年啟德機場是由機場警崗派出普通警員負責巡邏維持治安，太平盛世，機場也沒有甚麽大案發生。隨著世間紛爭及恐怖分子頻頻作惡，機場氣氛日漸緊張，持全自動步槍的藍制服特警打孖巡邏機場大堂，以防萬一。看他們一臉肅穆表情，心中自然跟著緊張起來。

最教現在的人不可思議的地方是航班到達後，航空公司會提供一份航機乘客名單供人參閱，囊括機上重要人物、富商巨賈和其他蟻民，名單隨隨便便放在櫃位檯面，任君查閱。有一次我沒有接到客人，便往航空公司查詢，職員指指檯面幾張紙，叫我自己去查看。想想現在要查冊什麼，手續有多煩，還分分鐘會犯官非。

想當年再看今天，希望還能活在過往平凡淡樸日子裡。最喜歡舊日的啟德，而非現代的赤鱲角。