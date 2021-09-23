《聖經・馬太福音六章二至三節》載有耶穌的警句：「你施捨的時候，不要叫左手知道右手所作的。」可是在實際情況，右手所作的事，左手不可能不知道。耶穌作出這比喻，是否另有涵義？

然則耶穌說的左右手，是否隨便說的？是否也可以說，左手施捨而右手不知道，有這個可能嗎？這個問題似乎沒有多少人留意到。筆者則想到，現代科學已經證明，人腦分為左腦與右腦，左腦管右手，右腦管左手，而耶穌的意思，是否施捨應是左腦，但右腦不要干擾？

左腦同右腦究竟有何分別？左腦被稱為語言腦、意識腦，完成語言、邏輯、分析，屬於代數型的思考；右腦則被稱為潛意識腦，擅長直觀、綜合、幾何型的認識，其潛力要比左腦大十萬倍，非同小可。而人的左、右腦是不平衡發展的，統計顯示，大多數人都是左腦發達。

右腦型的人，發揮情感、欣賞藝術的腦細胞集中在右半球，是屬於直覺型。左腦型的人，理解數學和語言的腦細胞集中在左半球。處理事情比較有邏輯和有條理，善於組織和統計。如果施捨是用左腦，是否說明這種行為，是理性而非出於一時衝動？

另外心理學家又將人心的構造，以地上六層、地下三層的九層建築物作比喻，地上六層是左腦的世界，地下三層是右腦的天下。應用在佛學的唯識觀，前六識在地上六層，第七識末那在地下第一層，第八識阿賴耶在地下第二層，佛性在地下第三層。

可見若是有心施捨，是一種自私的想法，應源自第七識的「我執」中心，由右腦掌管。由是觀之，無心施捨，是要右腦不要管左腦，是則耶穌說左手不要知道右手作甚麼，看來不是無的放矢。