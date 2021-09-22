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從布施說起

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛學所說的「布施」，意譯自梵文的Dana，音譯是檀那，又作陀那，所謂「陀那鉢底」(Danapati)，譯作「施主」。布施指給與，內有信心，外有福田，心生捨法，能破慳貪。早期佛法的布施本義，是以衣服、食物等施與大德及貧窮者；到了大乘佛法時代，加上法布施及無畏布施，擴大了布施的意義，認為這三種施，是行菩薩道的必備資糧。

中國傳統也有「布施」之說，但其涵義與佛法不盡相同。如「莊子．外物篇」引「詩」曰：「生不布施，死何含珠為？」；「荀子．哀公篇」有云：「富有天下而無怨財，布施天下而不病貧。」等，都有使用「布施」一詞。

「布施」有時又與「施捨」互用，大致上都是普遍施與的意思，如「左傳・宣公十二年」：「老有加惠，旅有施捨。」；「國語．周語」也提及：「故聖人之施捨也議之，其喜怒取與亦議之」，都見「施捨」一詞。

大抵「布施」已成佛教專用名詞，別的宗教不好使用，改用「施捨」。像伊斯蘭教，

「施捨」是阿拉伯語「Enfag」的意譯，意思是把自己的錢財、能力、知識等由真神阿拉賜予的恩惠，施與有需求的人。伊斯蘭教極為重視施捨，認為施捨是建立公平的社會、剷除貧富的差距和以及加強人際關係的唯一途徑。

至於基督教，也同樣用「施捨」不用「布施」。或以為布施無心，施捨才有心。其實不然。「聖經・馬太福音六章二至三節」載有耶穌的警句：「所以你施捨的時候，不可在你前面吹號」﹔「你施捨的時候，不要叫左手知道右手所作的。」耶穌顯然也是說，不可炫耀施捨，且左手不知道右手的施捨，一般的解經者都說，這是代表無心之施。

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