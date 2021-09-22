我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

川普要潘斯推翻大選 新書爆同黨參議員震驚：憑空捏造

釣魚樂

〈太平山下〉元雁

好友老大、老二、老三和我少時已稱兄道弟，畢業後，即使老二遠離九龍在西環工作，並和一位也住九龍的同事在西環租樓同住，以省交通時間，也不阻隔我們的交誼。

老二的室友逢周末必回家團聚，正方便我們去他的住處相聚，陪伴他、為他解悶，因他適在這時失戀。

我們飲茶後，玩橋牌或看電影足球、一起買菜煮「飯仔」，但都難以盡興。偶經一間賣漁餌的小店，不約而同齊聲說：去做姜太公。

我們買齊四份釣具，再相聚飲茶時，我已給釣絲以童軍結綁上了釣鉤，老二則買了漁餌和一個漁簍。他不帶我們去西環岸邊垂釣，而是去港島南面一處僻靜的海邊。

我們笨手笨腳繫上漁餌向水深處拋絲，釣餌早已被吃光還懵然不知。不過我們旨在消閒、為老二消愁，不在乎收穫。在海風拂面中，手拿釣絲、口啜汽水，談笑、話舊，樂也融融。

突然大家尖叫，老大釣到一條石斑，慶幸新手也有收穫，樂得每星期六下午都去。經驗多了，收穫越豐富，常常裝滿一漁簍；因而更享受一面釣魚，一面吹水之樂。為了逗老二開心，每次都要他把漁獲帶回家去。

這樣過了一年，除非刮風、下雨，每個周末必然先去飲茶，再享受半天釣魚樂。有一次，雨後天晴，老三見有大魚上釣，站起來收絲時樂極忘形而滑倒，左掌著地，擦傷流血；沒有救傷用品，只能替他用手帕包紮傷口。

老三在中學時，傾慕一位女生，雖然專心學習沒約會，但有接觸。那天他致電給這位後來當了護士的同學，診所已關門，可否為他處理手掌傷口？她顯出很關心的語氣，叫他立刻到她家裡來，好為他護理。

隔周他缺席例會，我們都以為他手傷未癒，隨後連續失約；當他支支吾吾解釋跟那位護士拍拖，我們都替他高興—釣石斑，竟「意外」釣得美人魚。

老二早已走出失戀陰霾，也有了心儀的美人魚；我和老大放棄拋絲之樂，追隨他們去追尋憧憬的相思之樂。

釣魚 足球 電影

上一則

第1本「台灣地圖立體書」群眾集資2天 預購破2000本

下一則

回憶

延伸閱讀

紐約探訪護士和百康醫療9/15聯合舉辦免費社區活動

紐約探訪護士和百康醫療9/15聯合舉辦免費社區活動
CNN：疫情讓美國校園護士人力短缺更加嚴重

CNN：疫情讓美國校園護士人力短缺更加嚴重
懷孕護士染疫亡 來不及看新生兒最後一眼

懷孕護士染疫亡 來不及看新生兒最後一眼
嬰兒在亞洲超市內血流滿臉 護士顧客搶救

嬰兒在亞洲超市內血流滿臉 護士顧客搶救

熱門新聞

2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13
圖為1981年11月初，女作家三毛在聯合報支持下赴中南美洲，作為期半年的旅行寫作。（本報系資料照片）

離世30年 陳天慈憶「姑姑三毛」：活出像她的自由靈魂

2021-09-16 02:16

囉嗦惹人嫌

2021-09-19 03:01

未竟情書

2021-09-17 03:01
吳孟芸／圖

誰可入夢

2021-09-19 03:02

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助