好友老大、老二、老三和我少時已稱兄道弟，畢業後，即使老二遠離九龍在西環工作，並和一位也住九龍的同事在西環租樓同住，以省交通時間，也不阻隔我們的交誼。

老二的室友逢周末必回家團聚，正方便我們去他的住處相聚，陪伴他、為他解悶，因他適在這時失戀。

我們飲茶後，玩橋牌或看電影 、足球 、一起買菜煮「飯仔」，但都難以盡興。偶經一間賣漁餌的小店，不約而同齊聲說：去做姜太公。

我們買齊四份釣具，再相聚飲茶時，我已給釣絲以童軍結綁上了釣鉤，老二則買了漁餌和一個漁簍。他不帶我們去西環岸邊垂釣，而是去港島南面一處僻靜的海邊。

我們笨手笨腳繫上漁餌向水深處拋絲，釣餌早已被吃光還懵然不知。不過我們旨在消閒、為老二消愁，不在乎收穫。在海風拂面中，手拿釣絲、口啜汽水，談笑、話舊，樂也融融。

突然大家尖叫，老大釣到一條石斑，慶幸新手也有收穫，樂得每星期六下午都去。經驗多了，收穫越豐富，常常裝滿一漁簍；因而更享受一面釣魚 ，一面吹水之樂。為了逗老二開心，每次都要他把漁獲帶回家去。

這樣過了一年，除非刮風、下雨，每個周末必然先去飲茶，再享受半天釣魚樂。有一次，雨後天晴，老三見有大魚上釣，站起來收絲時樂極忘形而滑倒，左掌著地，擦傷流血；沒有救傷用品，只能替他用手帕包紮傷口。

老三在中學時，傾慕一位女生，雖然專心學習沒約會，但有接觸。那天他致電給這位後來當了護士的同學，診所已關門，可否為他處理手掌傷口？她顯出很關心的語氣，叫他立刻到她家裡來，好為他護理。

隔周他缺席例會，我們都以為他手傷未癒，隨後連續失約；當他支支吾吾解釋跟那位護士拍拖，我們都替他高興—釣石斑，竟「意外」釣得美人魚。

老二早已走出失戀陰霾，也有了心儀的美人魚；我和老大放棄拋絲之樂，追隨他們去追尋憧憬的相思之樂。