年少時，中秋節是我最喜愛的中國 節日。不是因為嫦娥奔月的傳說，更不是因為明太祖朱元璋起義與月餅有關，而是因為我喜歡玩燈籠和食月餅。

記得每年中秋，家裡都會吊上兩盞掛了「豬仔餅」的大金魚紙花燈，而哥哥和我，就拖著兩只有轆的兔子燈籠在屋裡周圍走。同時飯枱上會有很多有趣的食品：例如星狀的楊桃、牛頭般的稜角、黑恐龍蛋似的小芋頭等。主角當然是幾個四方鐵皮盒內的月餅：這盒是雙黃白蓮蓉、那盒是豆沙……，我喜歡食蛋黃，所以最愛四黃蓮蓉。

中秋節也是個送禮的節日，人們會藉此機會向親友、上司或於自已有恩的人送上月餅。聽聞當年為了便宜一點，或確保到時一定有貨，不少人會提早預訂，以分期付款的方式供個「月餅會」。

節日那天，爸爸早早就準備了大毛巾、生果、月餅、燈籠、蠟燭、火柴、竹枝、鐵皮盒子等一應食用物品，吃罷晚飯，即火速跑去維多利亞公園「霸位」。天未黑，大家便急著燃蠟燭、點燈籠、「煲蠟」、大吃大喝，盡情享受這一年一度天皇御准的「玩火夜」，但見處處火光點點，把維園點綴成一片星海，不知有多麼美麗！

移民美國 小鎮後，大部分中國節日都被忘卻。也許爸爸會去芝加哥唐人街買盒月餅回家，但中秋節我都是在校園度過，舉頭望望天上的明月，就算慶祝了。

搬回香港 後第一個中秋，想讓兩個女兒體驗一下我最喜愛的中國節日，記得找了很久，才在「七仔」找到燈籠和蠟燭。不過晚上並沒有去維園，而是去新界鄉村親友家賞月。

郊外的月亮格外明亮，還驚喜地第一次看到孔明燈。親友特地讓我的女兒「點火」，令她們開心不已，一起扶著大「燈籠」，小心翼翼地把它點亮，直至裡面有足夠熱量，才緩緩鬆手，讓它冉冉升空。

之後的許多個中秋節，都是與朋友們一起到沙灘玩戶外派對。孩子們忙著挑燈玩耍，大人就飲酒談天，樂而忘返。

歸港後十多年中，中秋節最大的改變，該是多了許多新奇有趣的新款月餅。從前只有幾家著名老餅家和大酒樓如榮華、恆香、奇華等出售傳統月餅。

隨著香港人口味的改變，美心、聖安娜等集團與各大五星級酒店，均打破傳統，競相以新材料、新口味、新造型來搶占市場。有的似西方甜品，有的需冷藏，有的更像冰淇淋，加上豪華包裝，真是送禮自用兩相宜。尤其是美心的流心迷你月餅、半島嘉麟樓的奶黃迷你月餅，都是繼冰皮月餅之後非常受歡迎的「摩登經典」。 內地更厲害，聽說有些月餅因餡料和包裝特別名貴，售價驚人，令政府要下令限制。

以前切開一個大月餅，多是與家人一同分享。現代人為了生活或求學，父母子女各奔東西，不再容易在節日歡聚一堂，加上人們對健康飲食要求日高，月餅的演變也是大勢所趨。也是因為這個緣故，新式迷你月餅的銷量大增，有助將這傳統佳節延續下去。

一人一件，祝你中秋快樂，人月兩團圓。