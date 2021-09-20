女人和男人可以單純當知己朋友嗎？原則上可以，但實則卻不行，這是多年來曾目睹過眾多個案而得出的結論。

「你話嘞，點解女人同男人唔可以只係做好朋友？」她在怪叫。

假如是青春少艾的年輕人問這個問題，倒能理解，年輕時什麼都有可能嘛！但面前滿腹疑惑的，卻是個18加上22還有多的熟年女人，那就不禁令我笑得前仰後合了。

「小姐呀，你經常同人家單獨飲酒傾心事，若然我係嗰個男人，都以為你對我有意思呢！」我說句公道話。

「我真係一直當佢係我阿哥啫！」她回嘴。「咁佢點講？」「佢咪話唔想做我阿哥囉！」我忍不住又嘰咕笑起來，把她氣壞。

她的故事其實很平凡，離婚後，重新融入社交活動，起初是一班人柴娃娃的，然後跟當中一位男士特別談得來，漸漸兩人相約吃飯、回家看電影 、把酒談心……。突然有次雙方酒意正濃時，男方向女方表白。

若是你情我願，一對好朋友就順利發展為一雙情侶了，這是一般的故事版本吧，卻料不到她會極為抗拒，抬手猛搖：「無可能！我哋真係無可能呀！」

她當年嫁給大學同學，生兒育女，20年後離婚，感情路上卻原來仍處於初哥階段。「你要認真想清楚，你是不喜歡這個男人，或是恐懼會再次受傷？」我誠心誠意地忠告。