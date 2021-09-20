我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

迎月丶賞月丶追月

〈太平山下〉飛君

小時候，除了農曆新年外，中秋節是我最愛的節日。在香港，從農曆八月十四日至十六日，大家都會提著色彩繽紛的燈籠上街，在公園或屋邨的空地上，玩燈籠和賞月共三個晚上，叫做迎月丶賞月和追月。

從住宅高處俯看，一大片彩燈在夜幕下閃爍移動，蔚為壯觀。大人們圍坐聊天，小朋友玩燈籠，是香港人的集體回憶。

記憶中，我擁有的第一個燈籠是紙紥兔仔燈，兔身有白色縐紙流蘇狀的兔毛，肚底下有四個木製棋子般的小輪作為兔腳，執著燈籠一頭的繩子可以拖著走，最後有沒有打斛斗變成燒兔可不記得了。

後來推出了電池燈籠，較為安全。不過我鍾情於傳統點上蠟燭風琴式的紙燈籠，喜歡看在燈籠裡面那搖曳晃動的燭光。在澄亮的月色下，吃著香甜細膩包著鹹蛋黃的蓮蓉月餅、還有楊桃和沙田柚等節日水果，那切成星星形狀、一片片的楊桃，與那圓圓的月餅放在一起時，感覺上我們把天上的月亮和星星都帶來了凡間。

有趣的是，中國人觀賞月亮5000多年，寫出了衆多託月追思、抒發情懷的詩詞文章；然而，美國人看月亮不過300年，卻跑了上去與她來個親密接觸，掀開她神祕的面紗，把月亮真實的面目拍攝下來。

有一年到佛羅里達州的NASA甘迺迪航天中心參觀，展覽廳上有一塊月表岩石標本，遊客可以上前去觸摸它，稱為「touch a piece of the moon」， 當我的手指碰觸到那塊原本躺在23萬8000哩外月球上的石頭，那瞬間，發現自己竟然可以觸摸到那掛在天上的月亮，那分超越空間的感覺是多麼的深刻與震懾。

月亮周期性地呈現出她的不同面貌，月圓月缺丶上弦下弦，像恆常輪替的四季一樣，以不同的姿態，牽動著我們的情懷與思緒。月亮沒有給予我們陽光般熾烈的活力，但她率領繁星，在黑夜最深的時候，仍然不離不棄，信守在那裡，與我們共待黎明。

儘管月虧時，我們知道月盈的時候將會來到，她永不失信，月月如是。

香港 美國 中國

上一則

誰可入夢

下一則

旅遊計畫

延伸閱讀

知乎低糖月餅怎變「瀉藥」？ 代糖概念玩砸了

知乎低糖月餅怎變「瀉藥」？ 代糖概念玩砸了
月餅

月餅
秋節憶祖孫情

秋節憶祖孫情
法拉盛中秋節遊行煙火賞月9/18熱鬧登場

法拉盛中秋節遊行煙火賞月9/18熱鬧登場

熱門新聞

墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13

我獨坐在麵店

2021-09-13 03:01

超人氣

更多 >
李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫
景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」

景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境

中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境