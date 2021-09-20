小時候，除了農曆新年外，中秋節是我最愛的節日。在香港 ，從農曆八月十四日至十六日，大家都會提著色彩繽紛的燈籠上街，在公園或屋邨的空地上，玩燈籠和賞月共三個晚上，叫做迎月丶賞月和追月。

從住宅高處俯看，一大片彩燈在夜幕下閃爍移動，蔚為壯觀。大人們圍坐聊天，小朋友玩燈籠，是香港人的集體回憶。

記憶中，我擁有的第一個燈籠是紙紥兔仔燈，兔身有白色縐紙流蘇狀的兔毛，肚底下有四個木製棋子般的小輪作為兔腳，執著燈籠一頭的繩子可以拖著走，最後有沒有打斛斗變成燒兔可不記得了。

後來推出了電池燈籠，較為安全。不過我鍾情於傳統點上蠟燭風琴式的紙燈籠，喜歡看在燈籠裡面那搖曳晃動的燭光。在澄亮的月色下，吃著香甜細膩包著鹹蛋黃的蓮蓉月餅、還有楊桃和沙田柚等節日水果，那切成星星形狀、一片片的楊桃，與那圓圓的月餅放在一起時，感覺上我們把天上的月亮和星星都帶來了凡間。

有趣的是，中國 人觀賞月亮5000多年，寫出了衆多託月追思、抒發情懷的詩詞文章；然而，美國 人看月亮不過300年，卻跑了上去與她來個親密接觸，掀開她神祕的面紗，把月亮真實的面目拍攝下來。

有一年到佛羅里達州的NASA甘迺迪航天中心參觀，展覽廳上有一塊月表岩石標本，遊客可以上前去觸摸它，稱為「touch a piece of the moon」， 當我的手指碰觸到那塊原本躺在23萬8000哩外月球上的石頭，那瞬間，發現自己竟然可以觸摸到那掛在天上的月亮，那分超越空間的感覺是多麼的深刻與震懾。

月亮周期性地呈現出她的不同面貌，月圓月缺丶上弦下弦，像恆常輪替的四季一樣，以不同的姿態，牽動著我們的情懷與思緒。月亮沒有給予我們陽光般熾烈的活力，但她率領繁星，在黑夜最深的時候，仍然不離不棄，信守在那裡，與我們共待黎明。

儘管月虧時，我們知道月盈的時候將會來到，她永不失信，月月如是。