新學年開始,我與沉迷手機 的兒子約法三章︰「可以玩手機,但不可毫無節制,而要妥善分配時間。每天下課回家,必須看書一小時,才可玩手機。」他聽了,當然是不情不願,見書猶如見鬼,避之惟恐不及。

有一晚,我正在看新書,一邊看一邊哈哈大笑。兒子好奇過來偷看,我馬上慫恿說︰「別以為紙本書一定會悶壞人,不如看看這本公關祕笈吧,裡面蒐羅很多公關實戰例子,筆法啜核幽默、辛辣諷刺,中學生也看得懂呀。」

馬上翻開其中一篇有趣文章,題為「lost in translation?」講述國際大品牌中、英文翻譯失手的「關公(即公關)災難」。例如百事可樂口號「Come alive with the Pepsi generation」,在打進中國 市場之初,竟譯成「百事使你祖先從墳墓裡起死回生爬出來」。豐田 Fiera房車在波多黎各推出時,被譯成「很醜的老女人」,得罪所有女性顧客。

他拿起來,一邊看、一邊笑,每篇文章只有大約一、二千字,很快看完一篇,重點清晰明快。竟然拿着書,自己繼續看下去了。我大喜道:「你竟然看得懂大學教授的作品!」

紙本書不一定又長又悶,也不一定嚴肅艱澀,可以幽默地講大道理。公關學者利嘉敏教授最新著作《逆戰公關》,成為母子倆的共同好書。