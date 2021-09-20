新學年開始，我與沉迷手機 的兒子約法三章︰「可以玩手機，但不可毫無節制，而要妥善分配時間。每天下課回家，必須看書一小時，才可玩手機。」他聽了，當然是不情不願，見書猶如見鬼，避之惟恐不及。

有一晚，我正在看新書，一邊看一邊哈哈大笑。兒子好奇過來偷看，我馬上慫恿說︰「別以為紙本書一定會悶壞人，不如看看這本公關祕笈吧，裡面蒐羅很多公關實戰例子，筆法啜核幽默、辛辣諷刺，中學生也看得懂呀。」

馬上翻開其中一篇有趣文章，題為「lost in translation？」講述國際大品牌中、英文翻譯失手的「關公（即公關）災難」。例如百事可樂口號「Come alive with the Pepsi generation」，在打進中國 市場之初，竟譯成「百事使你祖先從墳墓裡起死回生爬出來」。豐田 Fiera房車在波多黎各推出時，被譯成「很醜的老女人」，得罪所有女性顧客。

他拿起來，一邊看、一邊笑，每篇文章只有大約一、二千字，很快看完一篇，重點清晰明快。竟然拿着書，自己繼續看下去了。我大喜道：「你竟然看得懂大學教授的作品！」

紙本書不一定又長又悶，也不一定嚴肅艱澀，可以幽默地講大道理。公關學者利嘉敏教授最新著作《逆戰公關》，成為母子倆的共同好書。