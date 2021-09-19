美麗的Ciabatta

不要小覷每個人的潛在才能，有時就連自己也不太清楚自身潛藏的能力。

去年的這個時刻，我連麵包、蛋糕要採用不同麵粉也搞不清楚，豈料今天的我竟會沉迷於「整包」。就連鄰居也打趣說：「謝謝你時常將走廊填滿了麵包香。」聽來很受落，我不禁咧嘴笑，可惜口罩 蓋著看不見，等熬過疫情 後，我必定會給鄰居送「包」呀。

去年起步整包時，甚麼錯都犯過了，比如搓揉麵糰時，會覺得太黏而不停增添麵粉，結果麵糰死實實的發不起來。失敗、檢討、再接再厲，這是每個人不斷進步的方程式，沒有年齡極限這回事，我終於成功了。盯著出爐麵包瞧呀瞧，個個寶貝脹卜卜的，可愛極了，那分滿足感難以言喻。

不經不覺，我已做過超過20款麵包，中式包以咖喱牛肉包最受歡迎，家中年輕人可以一口氣吃兩個；西式包當中，有一款是我近日最著迷的，那是很多高級餐廳都會提供的義大利 麵包Ciabatta。

製作Ciabatta的過程需要無限耐性，早一晚要先準備好poolish（酵頭），讓它慢慢發酵，翌日再加入材料，並要經過前後四次發酵。這麵糰超級柔軟黏手，正因為難處理而特別好玩。當目睹外脆內布滿不規則大小洞的Ciabatta面世時，那是一種奇妙的境界。

只是麵粉、水、鹽和酵母的Ciabatta，已能風靡全世界，最簡單的，也是最美麗的。