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中秋懷舊

〈太平山下〉巫嘉清

小時候除了過年及聖誕，最喜愛的節日便是中秋節。因為有三天豐盛的晚餐不說，更有前一天的「迎月」、重頭戲「賞月」及後一天的「追月」，熱鬧無比，是大家最歡迎的。

當年我們住在元朗紅棗田鄉下，小孩子們各有紙燈籠，我記得我的是兔子燈籠，迎月那晚，天色昏暗後，燈籠內點上蠟燭，提著燈籠，在大屋的廣場前集合，然後在田徑上行走唱歌，開心得很。

賞月之夜，家人一早在陽台上擺滿賞月食品，其中雙黃蓮蓉、五仁火腿月餅是我家大人小孩最喜愛的，加上瓜子、菱角、小芋頭、柚子、糖果、茶…真吃得不亦樂乎。

大屋裡住了很多戶人家，這時所有大人都搬椅子出來聊天賞月。表嫂的媽媽我們叫「姐婆」，她最喜歡出來跟我們講故事。什麼玉兔搗藥救人、什麼可憐的嫦娥後悔偷吃靈藥奔月，永遠住在寂寞的廣寒宮、什麼吳剛偷懶不做工被罰永遠砍樹…都是我第一次津津有味從姐婆處聽來的故事。

記得小時候的我們聼完故事後，便全神專注看月亮，要找吳剛砍樹或玉兔的影子。 不久有人指著月亮說他看到了，大家都不甘寂寞齊叫「我也看到了」，其實誰都沒有看到什麼，也許姐婆覺得孺子可教，或是孺子可愛，便開心哈哈大笑，說我們是「叻仔叻女」。

忽然天空出現一些「孔明燈」，大家更開心觀看，吵吵鬧鬧間增加佳節歡樂氣氛，到夜深我們撐不下去時，才肯帶笑爬上床見周公，找嫦娥、吳剛、玉兔去也。

長大之後的中秋節就失去了童真情懷，中學、大學離家期間中秋節只會嘆「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，與同病相憐的同學們一起自憐自嘲一番就算過了節。早年來美國打拚更不知道今夕是何年，幸虧後來新移民增多，中秋重新被重視。慶祝佳節可以為所有家庭帶來更多美好時光，真好！

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