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他們的爸媽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

上次談到性格主宰命運的話題。

女生A天性溫順善良，樂觀富愛心，誰人都喜歡跟她交往，人緣好自然多友好處處相助。反觀女生B性格冷漠多疑，對人不信任，習慣否定別人的好意，任何人都感到跟她相處是非常吃力、不安的經驗。若人人都避之則吉，她又怎會有運行？

我興趣盎然，究竟兩個性格截然不同的女生，她們的家庭背景是怎樣樣的？

果然不出我所料，女生A談及家庭時，一臉幸福的笑容，她的爸爸為人風趣，媽媽則被她形容為「好好人」，唯一缺點是較為長氣。父母雖然沒有上大學讀很多書，但教育子女均態度開明，時常鼓勵她要選讀喜歡的科目，堅持追尋自己的夢想。

當談到剛收到爸媽寄來的小包裹，裡面裝滿她喜歡吃的零食時，笑臉閃出一絲淚光。

過去，我曾碰過很多性格樂觀進取的年輕人，他們背後大多有充滿愛心的父母無條件的鼓勵。當遇上逆境時，這類年輕人會勇敢面對，即使是失敗了，也會再接再厲，因為有家人背後的支持。家人都信任他們，當年輕人處於低谷時仍默默撑，絕對不會落井下石踩多腳，又或離棄。

我轉而問冷傲的女生B：「你也有記掛的家人嗎？」她的即時反應，倒令我有點意外。她支吾回答：「唏，食飯時候唔好講啲咁嘅嘢！」然後見她急忙在偷偷拭眼淚。

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