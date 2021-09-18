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我與月餅

〈太平山下〉甄書華

小時候，中秋節可算是一個大節日。親友總會互送月餅禮盒，學校也會應景的和小朋友們講起嫦娥奔月、月兔搗年糕的故事。

有時候，父母還會帶我們去公園的草地上賞月，一家人在溫柔的月光下，手捧著父親撥好的文旦，一起仰天觀星。

炎炎夏日的夜晚，涼風徐徐吹來，偶爾還會見到其他賞月人家的小孩，提著燈籠追逐嬉笑，讓神祕寂靜的黑夜，增添了家的溫馨和熱鬧。

然而，中秋節過後，最讓人頭疼的，就是好幾大盒的月餅。

小時候不懂為什麼中秋節非得吃那甜膩萬分的月餅。大人們總是指著月餅中間的蛋黃說：「瞧，這像不像中秋的月亮？」的確是很像天上的月亮。

我認為這樣的月餅，象徵式的吃一口即可，可惜天不從人願，親友送了好幾盒，所以，我們通常連著好幾個禮拜的早餐、點心都是月餅，到最後，我寧願早餐沒東西吃，也要偷偷將那吃膩的月餅，帶到學校丟了。

直到20幾年前來到加拿大，因為加拿大不過中秋節，那被我嫌棄多年的月餅，竟成了這裡的稀罕物。

可能是物以稀為貴的心理作用，我竟然懷念起那不知道被我丟掉多少回的月餅：那蜂蜜蛋糕般的油亮薄皮，內含著如凝脂般的蓮蓉，以及最後中間那油汪汪的鹹蛋黃，如流沙般地化解口中蓮蓉的甜膩。

越想念，我就越懊惱，這曾經隨手可得的人間美味，我竟從不珍惜。

就在我們一家以為往後每年都要過著沒有月餅的中秋節，我們在一間洋人超市不起眼的角落，看到了十幾盒酥皮月餅，見獵心喜買下，回家後開盒一看，一個個小巧玲瓏的月餅呈現眼前，這些月餅雖不如故鄉的大，但麻雀雖小五臟俱全。

我們細細品嘗這得來不易的月餅，奇怪的是，它並不如記憶中的甜膩，反而酥脆可口。

從此，中秋節買月餅便是我們家的大事。每逢中秋將至，我們便會不定時的巡邏那家超市，希望他們如往年一樣能夠放出幾盒華人月餅，又因為每年他們只賣幾盒，我們便輪番密集探訪那家超市，深怕讓別人搶了先機買走了。

若我們誰先買到月餅，一定帶回家，當寶似的分發給左鄰右舍的親友。

於是，在國外，月餅成了親友之間相聚的理由，也因此，我悟出月餅的真正價值，原來是為了拉近人與人彼此的情誼。

由於對月餅的改觀，每當我再次回想起兒時親友送的那幾盒的月餅，更是多了幾分感恩。月餅不再只是一解口腹之欲的甜點，而是對家鄉及親友的思念。

如今，加拿大華人多了，月餅也不再那麼稀罕，但我們仍堅持中秋節吃月餅的習慣。每當一家人團聚賞月時，我們總不忘遙祝故鄉親友「但願人長久，千里共嬋娟」。

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