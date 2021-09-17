香港 酒樓餐廳一直為洗碗工難，請令老闆煩惱不已。

此工種最大問題是工作 繁重、薪金不高，而且工作時間頗長，工作環境普遍不佳，很多小餐館只能在後巷拉條水喉來洗碗，不見天日，與老鼠蟑螂為伍。年輕人不會去做，應徵者多為老弱殘兵。

這樣洗碗方式，是否能保持衛生乾淨，心有存疑。

我曾在美國 餐館工作過，生意好時人手不足，自己也要捲起衫袖，圍上圍裙去洗碗。衛生局規定，用有熱水的洗碗機，用指定的洗餐具清潔劑。

衛生局幫辦來檢查時，也會檢查洗碗機水溫，看熱度是否足夠。碗盤洗完後還要入焗爐焗乾，故餐館洗過後的器皿，顧客可放心使用。

香港的清潔衛生工作一般還可以，但也有死角。最大問題在大廈後巷未如理想，市政局清潔工人，只負責前面馬路清理，後巷則歸業主自己打理，樓上自私住客，將垃圾擲落後巷，更給後巷添亂。

幾十年前，香港政府大力宣傳衛生清潔工作，創作出卡通「垃圾蟲」特有形象，要大家消滅這個人憎鬼厭的垃圾蟲。

同時也訂立了罰則，吐痰、扔菸頭、隨地拋垃圾，都得付罰款，街上還有清潔幫辦巡邏執法。

宣傳和處罰同步進行，取得了不錯的效果。

當清潔已成習慣，城市也變得文明。回歸後，曾蔭權曾掛帥衛生清潔工作，親臨後巷督導整改，下了許多工夫去搞衛生，力圖令香港重回淸潔的城市。

新冠病毒疫情，也引起大家對大廈後巷衛生的關注，香港人口密度為世界之最，高樓大廈林立，大廈後巷的清潔真的不能忽視。

傳染病專家早已指出大廈後巷老鼠蟑螂出沒，亦是病毒細菌的溫床，港府在社會回趨安定後，理應做好防疫和清潔衛生工作。