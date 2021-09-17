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「月園」慶中秋

〈太平山下〉爐峰舊客

《月園》(Luna Park）這個地方，對於現在的香港朋友，恐怕是十分陌生，甚至是毫無印象的，可是在70年前，一提 《月園》，香港孩童，無不歡呼雀躍，興高采烈。

當年廣吿謂：「月園乃遠東最大之日夜遊樂場。」此語不虛，蓋月園位於當年新開發地──北角，於1949年中開建。其時，大陸易手，北方富商、軍政巨擘挾資南來，北角頓時繁榮，商廈食肆、舞廳歌場林立，無數住宅拔地而起，而在現時北角渣華道、月園街及和富中心一帶，開山炸石填海，造成四英畝半範圍大之月園遊樂場。在49年末開幕時，全港轟動，還别樹一幟，找了一個前清餘孽，穿長袍馬褂，當過51天國務總理的北洋遺老許世英貢生，主持開幕盛典。

1951年的中秋節，我和妹妹去盼望已久的月園，度過一個難忘的夜晚，那天，父親出差離港，繼母醫院值班，她給我喜出望外的12元錢，讓我帶近三歲的妹妹到月園玩一晚，一再叮嚀我照顧好妹妹，不要玩得太晚。從銅鑼灣家出門，我抱著妹妹在照相館照了相，留作中秋紀念，乘電車一會就到，入場費一元，大小同價，好肉痛。

摩天輪、過山車、旋轉木馬、滾地龍車、騰空飛機……，各式機動遊戲，琳瑯滿目。但成人玩兒，不讓小孩乘坐，更令我卻步者，是玩一次要五毫子，哪敢問津！幸而還有個頗具規模的「兒童樂園」，玩一次只需一、二毫不等，我抱妹妹乘了小火車、小電船、旋轉飛機，看了猴子踩單車，小狗算加減，還有跳蚤拉砲車，看了小丑耍雜技，人頭蛇身變戲法，玩了氣槍射擊、藤環套瓶……。

玩累了，我們到飲冰室吃了雪糕、西點和蝦片，喝了維他奶和可樂，共花了一元半。最後我們到露天樂池，聆聽菲律賓樂隊演奏節拍鮮明、迷人的爵士樂

遊樂場內，還有粤劇院、電影院、舞廳、餐廳，為滿足南來遊子思鄉情，京、滬、川、粵菜一應俱全。但我等阮囊羞澀，且未見過世面，哪敢光顧？

瞬間已過10點，該回家了，是晚不到三歲的妹妹極乖，不哭不吵，還盡量自己走，不叫我抱。如今老朽八旬過半，妹妹也逾古稀，回想這一生中最愉快的中秋夜，不勝唏噓。

時移世易，物換星移，盈虛有數，月園盛極一時，衰落也急，1952年秋即因經營不善，轉售與地産商，大部改住宅，仍留小部地方，易名「大世界遊樂場」，苟延殘喘，至1954年夏，已銷聲匿跡，不復存在矣。

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