我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

命中貴人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

面前兩個女生年紀相若，女生A溫婉可人，女生B冷艷倔傲；兩個同樣好看，但性格明顯截然不同。

甫坐下，女生B沒停止地憤懣嘀咕，首先是埋怨天氣差，熱時熱死人、下雨時又下個不停，煩死了。她租住的房間於豪雨天竟然滴水，真倒楣，其他室友的房間都安然無恙，真的不公平。包租婆遲遲不整理，態度又差勁，室友們則沒有一個是好人，竟然擅自拿取她放在雪櫃裏的番茄和葱…總括來說，女生B覺得自己運氣差，碰上的都是渾蛋衰人，就連個天都跟她對着幹。

女生A全程留心聆聽，不時瞇眼微笑。她表示於先前的豪雨天，她的房間窗戶也有滲水問題，但業主很快就找人處理了。她說業主夫婦住在不遠處，經常會給她帶來鬆餅或甜點，她說自己很幸運，就連室友也時常請她吃這樣那樣…。

我不禁感歎，為何人的際遇可以差天共地？非也，我是慨歎，一個人的性格是如何能主宰一個人的命運，而當事人卻不自知。

女生A性格樂觀溫馴、樂於助人、富愛心，我跟她提議什麼，她都會欣然回答：「好呀！」「我未試過，可以試吓呀！」女生B性格卻倔強多疑，自尊心特強，給她提議什麼，她都會習慣先拒絕：「無興趣。」「唔鍾意」、「我都識啦」，「No」。

誰人都喜歡跟女生A交往，並會主動幫助她，命中自然貴人多。至於女生B，如斯不可親，命中貴人也被她親手趕走了。

上一則

習武五十年

下一則

中秋憶舊

延伸閱讀

東北部豪雨死亡增至49人 警方挨戶巡查編彙失蹤名單

東北部豪雨死亡增至49人 警方挨戶巡查編彙失蹤名單
艾妲掃美東 豪雨500年罕見…至少45死、紐約市12人喪生

艾妲掃美東 豪雨500年罕見…至少45死、紐約市12人喪生
歷經豪雨…紐約市樓宇局提醒屋主驗屋

歷經豪雨…紐約市樓宇局提醒屋主驗屋
豪雨成災 紐新兩州進入緊急狀態 三機場班機停飛

豪雨成災 紐新兩州進入緊急狀態 三機場班機停飛

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作於聖雷米，估價約4,000萬美元起。圖／佳士得提供

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

2021-09-09 13:37
日落時的葵花田。（大邱．攝影）

燃燒的向日葵

2021-09-10 03:02

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴