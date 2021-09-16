面前兩個女生年紀相若，女生A溫婉可人，女生B冷艷倔傲；兩個同樣好看，但性格明顯截然不同。

甫坐下，女生B沒停止地憤懣嘀咕，首先是埋怨天氣差，熱時熱死人、下雨時又下個不停，煩死了。她租住的房間於豪雨天竟然滴水，真倒楣，其他室友的房間都安然無恙，真的不公平。包租婆遲遲不整理，態度又差勁，室友們則沒有一個是好人，竟然擅自拿取她放在雪櫃裏的番茄和葱…總括來說，女生B覺得自己運氣差，碰上的都是渾蛋衰人，就連個天都跟她對着幹。

女生A全程留心聆聽，不時瞇眼微笑。她表示於先前的豪雨天，她的房間窗戶也有滲水問題，但業主很快就找人處理了。她說業主夫婦住在不遠處，經常會給她帶來鬆餅或甜點，她說自己很幸運，就連室友也時常請她吃這樣那樣…。

我不禁感歎，為何人的際遇可以差天共地？非也，我是慨歎，一個人的性格是如何能主宰一個人的命運，而當事人卻不自知。

女生A性格樂觀溫馴、樂於助人、富愛心，我跟她提議什麼，她都會欣然回答：「好呀！」「我未試過，可以試吓呀！」女生B性格卻倔強多疑，自尊心特強，給她提議什麼，她都會習慣先拒絕：「無興趣。」「唔鍾意」、「我都識啦」，「No」。

誰人都喜歡跟女生A交往，並會主動幫助她，命中自然貴人多。至於女生B，如斯不可親，命中貴人也被她親手趕走了。