每逢華人超市 掛上燈籠，出售月餅，總引起我懷念兒時的中秋佳節。

幼時，移居香港 ，跟一般草根階層一樣，生活貧困，缺少玩具；中秋節時，多數兒童都沒有燈飾玩耍；感謝家父，我卻有一個他自製的燈籠，在中秋夜和鄰居玩伴一起玩耍。

抵港那年，父親在中秋節前，以竹枝紮作一個六角形的燈籠。把六支等長的竹枝，每支在上、下四分之一位置，折成直角的Z狀，紮成六面體的骨架，骨架頂部用三支竹枝，分別綁住對角，用一條長約一尺的粗綫紮牢米字形的中間，粗線的另一端，可掛燈籠、或綁一支短竹作手柄；底部也同樣用三支竹枝，綁牢對角，再用幼鐵線紮牢中央部位，鐵線的收口則弄成可承放蠟燭的燭臺。

再把一張宣紙，配合燈籠骨架每面的大小，裁成六張：兩張保留原色，兩張用墨水筆的藍色墨水，稀釋塗成淺藍色，另兩張用紅藥水，稀釋塗成淡紅色；把那六張紙，用漿糊依顏色相對地貼成燈籠的六面。雖然樸素，卻是一個好玩的三色、六角形燈籠。

剛巧小學四年級時，班導師兼勞作老師叫我們製作中秋燈籠；並在中秋節前兩星期，叮囑我們勞作堂時，自備製作燈籠材料，帶回學校，用先後兩堂上課時間製作。可以在家做預備工夫，也可以請家長指導，同學也可互相幫忙，但必須在課堂上親自完成。

我仿效父親的方法，擬造一個六角形燈籠。先向附近一間造香枝的工場，討了六支幼長的、六支稍粗大的竹枝。依父親當年工序，在家裡裁好竹枝，長短大小，則配合習字簿的尺寸。這些預備的材料在第一堂課那天，帶回學校，預備紮出燈籠的骨架。

至於燈籠的顏色，則把三頁習字簿的白紙，裁成六張，尺寸和燈籠的每一面相配合；先選四色水彩，稀釋後，一張紙塗一種色，餘下兩張則保留原色。把一切需要的材料，在第二堂課當天，帶回學校，以便完成製作。

同學們大多修補破舊的燈籠、加添、裝飾新材料、或新顏色。老師逐行巡視，並提供幫助；他走到我座位時，叫我給他一張裁好的淺黃色和兩張無色的紙，要為我畫花朵；留下的三張，須相對地貼在燈籠骨架上。他很快就在每張紙上畫了花朶，再讓我貼在骨架餘下的三面，使我的燈籠驟然增色不少。

他拿起我的六角形彩色燈籠，當眾稱讚。並掛在黑板旁的佈告版上，當作是班上優秀的「貼堂」作品。(放學後，可帶回家去。)

那年中秋夜，家中就點亮了傳承自家父，我自己製作，老師潤飾的燈籠，增添了中秋佳節的快樂氣氛。

幾十年過去了，兒時的勞作還歷歷在目。回憶慈父、恩師，甜絲絲的味道，仍留心底。