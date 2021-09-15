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他鄉明月

〈太平山下〉潘健生

月亮的圓缺總讓人想起人與人的聚與散，想起故土與他鄉的即與離，尤其在農曆八月中秋。

一代一代的因戰爭、殺戮、災難、在地球、在一個國家，人們不得不逃亡、移民，從故鄉到他鄉，許許多多的無奈，許許多多的眼淚，許許多多揪心的短暫或永久的別離。

放眼漫長的歷史，固然有和平，經濟的發展，民眾生活的安定的歷史時期，無奈更有無法擺脫不斷重複的流離。中國歷史上的西晉永嘉之亂，唐安史之亂，宋靖康之難，清末的內政殘酷與自然災害，致使動輒百萬千萬百姓流離失所，家庭破裂，遠走他鄉，甚至漂泊至他國。即使在今天，在世界的不少地方，這種災難仍然不斷在發生，比如不久前鄰國緬甸政局的動盪，近日的阿富汗變天。新的人道災難就在眼前。

不忍見的現實，卻無法迴避。事實是，因為種族、宗教、政治管治制度與國家、國民之間的矛盾造成。這些現象不但考驗著動盪國，也考驗著接納國統治集團與民眾的智慧。

而對於每一個身處動盪社會的人士，做出選擇更是艱難。一邊，是熟悉有根基的生活，一邊，是有風險的全新的環境與未來。居所，職業，收入，待定；一切的一切，未知。一句話：眼前如何維持生計，未來如何規畫？如何為上一代，自己一代，更為下一代創造一個理想的生長環境，哪裡是重點？社會大環境與家庭小環境，如何綜合權衡，作出取捨？說到底，你最想要的是什麼？考驗著動了心思的人們。

人們最終都要為自己的選擇付出代價，這是難以避免的。

香港出入境管理部門的統計，過去一年，港人淨流出八萬多，大約占香港總人口的百分之一左右。他們去了何方？他們還好嗎？

還有早就在他鄉的人們。

在又一個中秋來臨之際，你們在他鄉，也在仰望那一輪既是他鄉也是故鄉的月亮嗎？

香港 緬甸 阿富汗

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