有初到倫敦 的朋友慨歎：「我以前住西貢乜嘢靚海鮮都隨手買到，依家喺倫敦就只買到一包包嘅雪藏魚柳。」

她是指在普通超市可買到的魚柳吧，確實是三、四英鎊就買到鱒魚、鱈魚、鱸魚柳等。我也絕不介意以划算價錢，煮一味日式汁燒三文魚呢，新鮮肥美呀！

可是，英倫島四面環海，又怎會沒有靚海鮮？東面Whitstable有靚蠔、西面Cornwall有各式漁獲，而北面蘇格蘭的藍龍蝦是世界知名的，厚肉帶子則能跟北海道的爭妍鬥麗。關鍵是在於，你要懂得買靚海鮮的門路而已。

倫敦各區均有鮮魚專門店，逢星期一休假，因為星期日沒有人出海，即是說，天天都有新鮮劏的海鮮供應。我最喜歡光顧位於Turnham Green Terrace的老魚店，鮮魚種類多到我目不暇給，甚麼都想買回家去。

但，香港 來的朋友還是堅持要買游水的海鮮喎，到唐人街小巷Dansey Place登士坊內的海鮮批發店吧。近日，我買了兩大隻本地蟹，只售一百三十港元而已，勁肥美。生猛龍蝦呀、鰻魚呀，應有盡有。還可順道到隔離人氣粉麵店，排隊買新鮮河粉呢。

不過，若要買到平、靚、正的海鮮，就非要到東面近金絲雀碼頭的Billingsgate Market不可，但務必要凌晨五時到達，若不是業內人士，就只有海鮮發燒友才會前往朝拜呢。