「腫瘤學巨人」的肺癌療法

與莫樹錦醫師相識多年，他去年獲國際著名腫瘤 學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」（Giant of Cancer Care），他有關肺癌的研究，被視為另一個「中大創新，改變世界」的項目。

我向他請教，他研究的新方法帶來了甚麼改變？莫教授解釋，以往晚期肺癌的唯一治療方法是化療，病人平均存活期少於一年。但他和團隊研發的「肺癌精準治療」（Precision Medicine for Management of Lung Cancer），可以有效延長肺癌病人的生命。

「過往大家以為『肺癌』只是一種疾病，但我們經過十幾廿年的研究，知道肺癌其實包括很多不同疾病。我們根據基因提供個人化治療，可以用最好的方法，令病人生存的時間更長。」

以前的肺癌病人平均壽命是8至10個月左右，但有了新的「精準治療肺癌技術」，現時EGFR基因變異及ALK陽性肺癌患者，存活期一般可以超過3至5年，這些數字於25年前是難以想像的。

25年前，他發現肺癌影響很多病人，卻極難醫治，於是回港後埋首於有關研究，經過多年奮鬥後，研究不斷取得突破。現在他和團隊正研究細胞治療、人工智能 （AI ）協助治療肺癌等，希望未來病人可以有更多選擇。「巨人」稱號的背後，是他為病人帶來的生存希望。（改變世界的研發‧二）