中秋佳節即將來臨，讓我想起一段往事。

我一向愛吃甜食，對月餅更是情有獨鍾，農曆7月底，母親就購了30顆月餅，放在米缸裡，我是長孫，當時已讀高小，自覺應有封建特權。我曾多次向母親要求，給我個月餅嘗嘗甜頭，母親鐵面無私，不讓我在弟妹們面前樹立壞榜樣，我因難耐嘴饞的落寞，利用一次母親出遠門會機，我的五爪金龍直襲米缸，一餅落肚心曠神怡。

母親回來後看了米缸一眼，僅哼了一聲就去做飯。

到了中秋晚上，母親親手為八口之家，配了八份月餅，兒女部分我是第一份，只有柚子沒有月餅，我當然大抱不平，提出嚴重抗議，母親說：「男子漢，敢作敢當，你做了什麼，心知肚朋，你如答應事後清理現場，我補你一份。

「這時祖父聞聲出來看個究竟，我立刻向他投出求援眼神，他輕輕搖了搖頭，示意愛莫能助，即回房。我在母命難違加上自己品行不端，只好乖乖收拾垃圾殘局；不久，祖父房裡傳來聲音「我這裡也有垃圾」，進去一看，意外發視祖父在床頭枕上放了錢，他說 ：「到七叔公店買些月餅，快去快回，別給你娘知道。」

我把錢接過來時，突然天良未泯奪口而出：「爺！小時候我曾拿過你枕下的錢，你知道嗎？」 他答：「當然知道。」我再問：「為什麼不換個地方放錢？」他又答：「換個地方，怕你找不到。」當下祖父對我的仁慈，把我的心給震懾住了，淚水奪眶而出。