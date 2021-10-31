感謝熱心教友，給我們傳來了家母的最新視像，影片所見的她，依然背挺腰直，這把年紀實屬難得。

「我八十幾歲囉，我個細仔都二十幾三十歲㗎啦！」母親聲如洪鐘，託賴健康狀況優良，只是認知障礙罷了。其實她的真實年齡是九十有六，而她的最年幼子女都已年過六十了。

「你喺呢度住得開心嘛？」教友問。

「開心，不過就係今日激氣囉！」母親憤懣嘀咕。

「乜事咁激氣呀？」教友問，母親說：「佢哋唔俾我返屋企囉！」

難怪母親一身穿得漂亮，還挽著手袋，原來是計畫外逃呢！院舍職員都清楚母親時不時會逃走的習慣，所以會特別提高警覺，但就經常因此而引起一陣騷動。

看來母親又故態復萌找職員麻煩了，心裡雖然滿是歉疚，但卻又暗裡竊喜，我的母親還原百般刁難的本性，證明她已完全康復、回復正常了。年初，她確診新冠肺炎 時，安靜地躺在床上，一反常態，我們都極為擔心。

「呢度咪係你屋企囉，你住咗幾年㗎啦！」「都話唔係囉，我費事同你講。」母親力拚一輪，又轉往博同情的策略：「你哋俾我返屋企啦，我啲女同仔要等我返去煮飯㗎，咁夜個阿媽未返去，佢哋會好擔心㗎……。」短片就在這裡完結了。

我經常會重複發一個噩夢，就是在街上亂衝亂撞，卻怎樣也找不著自己的屋企，醒來一身冷汗。也許母親正是發同樣的夢吧，卻未能醒過來……。不知不覺間，淚水於眼角悄悄流下。