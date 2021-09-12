不管人類是如何進化，婆媳之間的糾紛依然是沒完沒了，這兩種生物如同宿敵。

一屋豈能藏二虎？婆媳是絕對不適宜居於同一屋簷下的，一天也不能。即使雙方表面克制，其實都會各自憋著不滿的情緒，口和心不和。試問一間屋內豈能同時乍現兩個話事人？

假如是輪班制的也能勉強叫和吧，日間媳婦上班不在家，奶奶可進場監察傭人、照顧孫兒，但要確保媳婦回家之前要早閃呢！能夠保持婆媳關係和睦的家庭，婆媳大多不僅不同住，更是處於敬而遠之的關係。

教仔方法該跟誰？媳婦看過最少十本親子 書和參加過親子工作 坊，當然是該跟隨專家的親子方法吧？不過奶奶嗤之以鼻：「四個孩子我都湊到咁高咁大，乜乜專家又湊過幾多個？」

孩子喜歡誰多一些？「BB呀，你喜歡嫲嫲多一點，還是喜歡媽媽多一點呀？」這是誰都必須牢記「禁止發問」的，問了，就是宣戰；答了，戰爭旋即爆發。

婆媳之間有隔夜仇嗎？奶奶跟有自己血緣的子女是沒有隔夜仇的，媳婦跟自己的母親吵得如何猛烈，也是沒有隔夜仇的。但婆媳之間的仇不僅留過隔夜，還會留過世，愈積愈厚。

中間人該怎麼辦？奶奶的兒子，也就是媳婦的丈夫，大多又聾又啞，跟爸爸是如出一轍的。