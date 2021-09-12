處暑過後，各大餅店努力促銷月餅，大集團壟斷了傳統口味的巿場，要突破重圍，小店必須以創新款式尋找機會。多年來最成功的，首推大班冰皮月餅，不經烤焗的製法，加上糯米糍般的口感，成功搶占了月餅巿場。另一個是流心技術，大概靈感是來自日常的奶黃流沙包，也同樣大受歡迎。其餘的改變，通常是新口味，抹茶、榴槤、紅茶之類，都是以甜味作基底，然後配以不同的水果；今年較特別的，是同時有兩款自稱首創的「威靈頓月餅」。

先不說味道，新產品著重的是噱頭，一個是自稱大學女生，為了鑽研飲食休學去了酒店工作 ；另一個是兩位女神級藝人。前者可謂年少輕狂，自以為有天分就會成功；後者推出月餅，即使銷情欠佳，總算增加了曝光，就當花一點宣傳費而已，而且總有些忠實粉絲，為紅顏一擲千金，大概賣個上千盒也不成問題。事實上，兩者也算不上首創，因為威靈頓牛排本身跟月餅製作方法近似。

翻開歷史，早在15世紀，英國 人已會用麵包包著肉塊做成菜餚，但最初只是平民的菜式，以豬肉餡為主。後來威靈頓公爵在滑鐵盧一役打敗了拿破崙，到了1828年還當上了首相，於是廚師特意為他烹製豪華版的麵包肉菜式，就是酥皮包著上等的菲力牛肉，搭配磨菇去烤焗，稱為威靈頓牛排。現在只是改成了月餅皮和外形，就妄稱自創，說是推陳出新會較為合適。

舊日社會不易獲得甜食，只有在節日裡才可以一嘗滋味。日常飲食以鹹味為主，慶祝時候則甜食為多，一直流傳至今；雖然有金華火腿月餅，但只是小眾口味，且火腿是可以冷吃的食材，換上牛肉，情況複雜得多。

煮熟的牛肉要冷凍保存，把整盒月餅放進雪櫃挺浪費空間，而且品質會逐漸下降，更重要的是牛肉脂肪溶點大概是攝氏40度，冷吃的話會有種難以消化的感覺；除非是用上優質的和牛，脂肪溶點較低，做到入口即溶的效果，不過以這品質的牛肉做月餅，實在是暴殄天物。

威靈頓月餅附上進食方法，先是要從雪櫃取出解凍，然後再放進微波爐加熱，這樣吃力不討好的月餅，大概會被真正的餅店師傅取笑，但能夠為別人帶來一點歡笑，也正好符合藝人的角色。