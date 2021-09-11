帶著小狗流連公園，是我每天最享受的時刻，因為身處清靜的氛圍裡，任何人都可以暫且忘卻世間煩憂，盡情浸泡於四方傳來的孩子歡笑聲中。

對於我來說，孩子笑時可愛，哭的時候同樣趣致。不過，當然有家長不會完全同意我的說法吧。在公園裡，偶爾會碰見哭鬧的小孩，和比小孩情緒更失控的媽媽，一個哭鬧、—個喊叫，相映成趣。

那邊廂，有位年輕媽媽帶著兩個年幼兒子走過，那個大概三、四歲的哥哥，指著坐於手推車的弟弟嘰咕說了一番話，然後雙手交叉緊握於胸前，臉容扭曲嘴角下垂，他明顯是表示不滿，再不願意前行了。

哥哥是抗議，為何弟弟可以坐手推車，而自己卻要雙腿走路呢。不久之前，那手推車是屬於哥哥的，但打從弟弟出世後，甚麼都給他搶走了。

媽媽帶著兩個幼兒已見吃力，當遇上一個不合作鬧彆扭，那就更糟糕了，這位媽媽會如何應付呢？她會以恐嚇手段，靠惡命令兒子就範，不然就不帶他回家嗎？

只見媽媽蹲下來，跟哥哥溫柔地講道理，孩子初時不依，但經過一輪傾談，哥哥終於答允繼續前行。但就在這個時候，坐於手推車的弟弟，竟然使勁踹了哥哥一腳，這個幼兒原來也不是省油的燈呢。

媽媽連忙要求弟弟向哥哥道歉，她語調平穩堅定，卻沒有半點情緒化，只有愛心和耐性。他們經過我身旁時，我由衷地向媽媽豎起大拇指，她羞怯地說聲謝謝。