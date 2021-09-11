一年多來的防疫歲月，大家日子都不易過。政府也想出很多辦法，希望能減輕市民負擔。

香港財爺陳茂波推出5000港元消費券，與前財爺曾俊華向每個人派糖現金6000港元相比，波叔顯然沒有鬍鬚曾大方，而且消費券分期發放，限制多多，不能交租付差餉，不能繳交水電煤氣，也不能支付交通運輸費用。但總比什麼都沒有好，領取消費券手續不算方便；特別長者對電子交易不太熟悉，領取時不太方便。為什麼不能像上次鬍鬚曾那樣，寄上現金支票 ，皆大歡喜？

澳門 政府也常給市民派現金和消費券，比香港安排得好，沒有太多的甩漏。澳門好的地方，港府應虛心學習。

美國聯邦政府先後兩次給國人發給1200美元紓困金 ，各州政府也根據各自情况給州民發給紓困金，以筆者所在加州為例，先後兩次給州民發600美元。受益人包括年薪7萬5000美元以下人士，故絕大部分人士在抗疫時都得到金錢的援助，雖然因運輸勞工成本增加，果菜、肉類和淸潔衛生用品物價上漲了約兩成，但多了現金在手，多少都幫助到市民，逹到紓困的目的。

紓困金發放過程順暢，沒有出什麼問題。美國稅局已有全部報稅和納稅人的資料，包括全部在職人士。報稅後如有退稅金額亦會按期發出退稅支票給納稅人。另外社安全局每月給有關人士發放退休金和額外現金補助，金額直接撥入當事人銀行戶口。紓困金可通過稅局或社會安全局電腦系統直接寄出支票或入帳銀行戶口，方便快捷。如果未能收到，有免費電話供人打入查詢，追蹤或查問工作流程。

政府也考慮到居家工作，急需電腦網路設施，政府特別撥出款項，給低收入人士提供每月50美元電腦上網津貼。也為沒法淸付租金市民提供金錢支援。

政府為人民服務，貼心便民，有系統可依，才能更好發揮職能。