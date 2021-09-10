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施恩與受惠

〈六合飛翔〉岑逸飛

一般人口中的「恩惠」，意思重複，「恩」與「惠」分不清楚。「恩」字何解？《說文》謂「恩，惠也」，兩字可說是同義。而在使用上，是否「恩」便要「施」﹔「惠」則要「受」？卻又不然。明末清初朱柏廬的《治家格言》，有句謂「施惠無念，受恩莫忘。」可見施恩或施惠，受惠或受恩，有很大的隨意性，隨便怎樣說都可以。

中國文字，每個字都有其特別涵義。「恩」與「惠」，不妨從其文字結構稍作分析。兩字都從「心」，可說是從心出發，是兩者共通之處。《說文》解釋「惠」：「惠，仁也」﹔《禮記》解釋「因」：「恩者，仁也」，而所謂「仁」，應是來自惻隱之心。從佛學觀之，施恩或施惠，都是要能「捨」，屬於布施。兩字不同之處，在於「恩」字有「因」﹔「惠」字有「叀」(古字與「專」字相通)。

《說文》解釋「因」字：「因，就也，從口大。」這是個會意字，「口」是四邊圍起，因地制宜，圍而就之，本義是可依靠或憑藉的基地，而「心的基地」，就是心地，其本質是人的善良本性。當「口」中有「大」，意味著含藏在心地中的「大」，能夠無限延展。

再看「惠」字，「惠」字的「叀」，古代解作紡磚，本是一種收絲的器具，引申為懸掛之意。同時「叀」字造形，有田有幺有屮(粵音讀設)，「田」在古代等於今日的財物，「幺」和「屮」都有「小」的含意，引申為謹小、謹慎。像如今的「專」字，正是需要態度謹慎，從小處做起。

從文字結構來看，「恩」不妨大而多，對人施恩，多多益善。而「惠」則不可忽略其小，勿因小惠而忘卻感恩之情，大恩與小惠並存。

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